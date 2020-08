Os carros de entrada mais populares do ano – até agora

Segundo levantamento da Fenabrave, foram vendidos 95.515 veículos de entrada no ano – 15.504 apenas em julho. Esses automóveis representam 12,4% das vendas de veículos novos no acumulado do ano até julho.

O Gol, veículo de entrada da Volkswagen, é o mais vendido em sua categoria – no ano, foram vendidos 29.254 carros da marca. Em segundo lugar no ranking está o Kwid da Renault. A montadora Volkswagen ainda aparece em sexto lugar nessa categoria, com o Up, com 5.049 carros vendidos no ano, e em sétimo, com o Fusca – foram 22 unidades emplacadas em 2020.

Recentemente, a Volkswagen reinventou suas lojas no país com um banho de tecnologia: tablets, interação por realidade aumentada e câmeras de calor que detectam presença e movimentos do cliente, entre outras novidades.

No mundo, a montadora alemã teve prejuízo de 1,4 bilhão de euros antes de impostos no primeiro semestre, com uma queda de 23% no faturamento, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Veja abaixo os carros de entrada mais vendidos no ano até agora.