O preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos no Brasil

Os preços no mês passado

O estudo apontou ainda variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do país no mês de fevereiro, em relação a janeiro. Um dos destaques é o novo Onix Hatch, veículo que subiu do segundo ao primeiro colocado na lista dos mais vendidos. Trata-se do único modelo analisado que apresentou aumento em todas as capitais. A maior variação foi encontrada em Salvador, com alta de 19,56%. Na capital baiana, a média do valor do seguro foi de 2.411,75 reais.

Já o Volkswagen T-Cross, que passou do sexto para terceiro modelo mais vendido, apresentou os maiores percentuais de aumento dentre os veículos analisados. As maiores variações estão nas capitais dos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Bahia, locais onde o aumento ultrapassa 23%. No perfil masculino, o destaque está em Curitiba, ficando em 4.925,11 reais (+28,43%).

O levantamento também apontou que a região com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados é Florianópolis, onde o valor é de 2.465,95 reais para o perfil masculino. Já a média geral para todos os modelos e capitais é de 3.068,32 reais.