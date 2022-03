300 carros vão a leilão; e Mercedes sai por a partir de R$ 62 mil

Acontece nesta terça-feira, 22, um leilão de 300 veículos com preços abaixo da tabela. Organizado de forma online pela Copart, o evento incluiu lotes de carros de passeio, utilitários, motos — de diversos anos e modelos.

Entre os destaques está um Audi R8 2017/2017, recuperado de colisão, com lance inicial de R$ 502 mil e tabela fipe de R$ 1.206.747,00. No mesmo pregão será possível dar lances iniciais de R$ 62 mil, com o modelo Mercedes Benz SLK250 2013/2014, recuperado de colisão e com tabela fipe de R$ 212 mil. Há também um Toyota SW4 2019/2019, com lance a partir de R$ 116 mil e tabela fipe de R$ 313 mil.

Para os fãs de duas rodas, estará disponível uma BMW R1250 2020/2020, com lance inicial de R$ 51 mil e tabela fipe de R$ 109 mil. Há também um Ford Mustang 2018/2019, Jeep Commander 2021/2022, Volkswagen Nivus 2020/2021, e um Toyota Hilux CD 2018/2019, ambos de média monta e com lances iniciais de R$ 100 mil, R$ 65 mil, R$ 50 mil e R$ 75 mil, respectivamente.

Como participar das sessões

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, é necessário cadastrar-se no site da empresa ,informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.