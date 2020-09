O CEO que ganhou US$ 5 bilhões em um dia

O CEO da Zoom, Eric Yuan, ganhou 5,2 bilhões de dólares na segunda-feira, 31, depois que sua empresa de videoconferência relatou um recorde de lucros trimestrais, segundo a Bloomberg.

A receita da Zoom no segundo trimestre foi de 663,5 milhões de dólares, 355% maior do que no mesmo período do ano passado, quebrando as estimativas dos analistas. Os ganhos por ação dobraram, passando de 0,45 dólar previstos pela empresa durante este trimestre para 0,92 dólar, de acordo com o relatório financeiro divulgado pela companhia. Yuan, junto com Jeff Bezos e Elon Musk, está entre os bilionários de maior renda durante a pandemia do coronavírus.

A companhia viu um grande aumento no valor de mercado à medida que escolas, empresas e funções sociais fizeram a transição online para promover o distanciamento social, com crescente dependência de tecnologias de videoconferência para o dia a dia.

Segundo estimativas, o CEO da Zoom acumula um patrimônio líquido de 16,4 bilhões de dólares, um aumento de mais de 360% se comparado com o início do ano.