Ações da Zoom sobem 47% após crescimento gigantesco da empresa no 2º tri

As ações da Zoom Video Communications acumulavam alta diária de 33,7% no momento da publicação desta reportagem. O percentual chegou a ser de quase 47% no início da manhã desta terça-feira (1) após a companhia revelar seus resultados financeiros do segundo trimestre. Os acionistas estão empolgados porque a empresa cresceu mais de cinco vezes neste ano.

O faturamento da companhia no 2º trimestre de 2020 foi de 663,5 milhões de dólares, 355% mais alta do que a registrada no mesmo trimestre do ano passado. O valor supera de longe as expectativas do mercado de que os resultados seriam próximos de 500,5 milhões de dólares.

Em relação ao lucro, o montante foi de 192,2 milhões de dólares – quase sete vezes maior do que os 27,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. No semestre, o lucro já é de 295,9 milhões, quase 500% maior do que os 52 milhões de dólares alcançados no primeiro semestre de 2019.

Os ganhos por ação dobraram, passando de 0,45 dólar previstos pela empresa durante este trimestre para 0,92 dólar, de acordo com o relatório financeiro divulgado pela companhia.

A Zoom informou também que reportou crescimento de 458% no número de clientes em relação ao ano passado. São 370,2 mil usuários que pagam para utilizar o serviço para a criação de salas online de videoconferência. Desses, 988 gastaram mais de 100 mil dólares nos últimos 12 meses, alta de 112% em relação aos resultas divulgados no segundo trimestre de 2019.

Com os bons números, as ações da Zoom listadas na Nasdaq dispararam. A empresa que oferece uma plataforma para a realização de chamadas de vídeo é uma das que mais cresceu durante a pandemia. Desde o começo do ano, as ações da Zoom já subiram 539%. Ou seja, o valor dos papéis comprados no início do ano foi multiplicado em mais de seis vezes. A empresa está avaliada em 123 bilhões de dólares.

A Zoom subiu a barra e espera que o terceiro trimestre ofereça resultados ainda maiores, com receita que deve ficar entre 685 milhões até 690 milhões de dólares. Para o ano, a companhia alterou suas previsões e agora prevê vislumbra próximo de 2,37 bilhões de dólares.