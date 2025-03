O carnê da beleza e os R$ 300 milhões da Royal Face com procedimentos estéticos

"Cerca de 7% da população brasileira já teve contato ou realizou algum procedimento estético", diz André Alves, CEO da rede de clínicas de estética Royal Face. "Temos muito para crescer". Na holding SMZTO desde 2023, a rede de franquias conta com mais de 270 unidades em operação. No último ano, 300.000 procedimentos foram realizados. Boa parte deles, 30% para ser mais preciso, foram parcelados.

A companhia conta com o carnê da beleza, responsável pelo parcelamento de procedimentos em até 24 vezes.Existe um carnê físico, como era comum no passado, mas é possível também receber os boletos por e-mail. O modelo de financiamento não compromete o crédito do consumidor, o que amplia a base de potenciais clientes.

A estratégia é um dos principais motores de crescimento da companhia que avançou 15% e faturou R$ 300 milhões em 2024.

A maior busca pela toxina botulínica, o famoso botox, e outros recursos estéticos, é uma tendência global.

O setor deve atingir US$ 415,29 bilhões até 2028, impulsionado por uma crescente demanda por tratamentos minimamente invasivos, como preenchimentos dérmicos e procedimentos a laser. O Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de procedimentos, apenas atrás dos Estados Unidos, com um faturamento estimado de US$ 41,6 bilhões em três anos.

A concorrência no setor é grande, mas muitas vezes pouco qualificada, diz o executivo. "Tem muito concorrente que, muitas vezes, são biomédicos que acabam abrindo uma salinha num prédio. Quando a gente olha para empresas do nosso tamanho, são poucos os concorrentes diretos".

Para se diferenciar no mercado, a Royal Face aposta na oferta de produtos das maiores multinacionais do setor. "Estamos democratizando o acesso a bons produtos", diz o CEO.

A rede trabalha com Allergan, Galderma, Merz e Revance e consegue oferecer serviços por um preço menor do que a média do mercado. Isso é possível graças ao poder de negociação da rede. "Com a escala conseguimos obter preços mais competitivos dos fornecedores", diz o CEO. O ticket médio varia entre R$ 1.700 a R$ 2.000.

A estrutura da Royal Face e os planos para 2025

A Royal Face foi fundada em 2015 com a primeira unidade inaugurada em Curitba. Dra. Andreza, que inicialmente atuava na área de odontologia, percebeu uma oportunidade no mercado de estética e decidiu expandir seu negócio para o setor de harmonização facial. Com o tempo, a empresa cresceu e buscou uma consultoria especializada em franchising.

O modelo de franquia e a expansão mais acelerada aconteceram em 2023, quando a rede se uniu ao grupo SMZTO, o que possibilitou uma maior estruturação e governança. Desde então, a empresa vem se consolidando como uma das maiores redes de harmonização facial no Brasil.Hoje a rede oferece procedimentos faciais e corporais, com destaque para preenchimentos e procedimentos com laser.

Para sustentar a rápida expansão da rede foi preciso investir na formação de profissionais, o que garante atendimentos com maior qualidade técnica. A rede possui dois centros de treinamento especializados, um deles localizado em Curitiba, dentro de uma faculdade, o que possibilita um vínculo estreito com a área acadêmica e um foco contínuo em pesquisa e desenvolvimento. O segundo será inaugurado em São Paulo. A empresa também lançou a primeira pós-graduação em estética da rede, certificada pelo MEC.

Com um modelo de expansão agressivo, a Royal Face planeja abrir mais 85 unidades até o final de 2025, mantendo seu foco na qualificação técnica e na oferta de um serviço acessível e seguro. O investimento inicial em uma franquia da rede é a partir de R$ 257.000.

Para o CEO, a missão da empresa vai além de apenas vender tratamentos estéticos, mas também educar o mercado sobre a importância da escolha de produtos e profissionais qualificados. "O maior desafio realmente é a gente conseguir que o cliente entenda que ele precisa ir em um lugar que tenha qualidade, que tenha um atendimento diferenciado e que utilize produtos de qualidade."

Em um mercado com concorrência crescente e um cenário macroeconômico desafiador, a Royal Face segue focada na expansão e na consolidação de sua liderança, apostando na combinação de qualidade, acessibilidade e capacitação profissional como pilares de seu sucesso.