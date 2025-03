14 franquias baratas para investir a partir de R$ 2.850 sem necessidade de loja

O empreendedorismo tem sido uma saída para muitos brasileiros que querem mais autonomia e novas oportunidades de renda. No entanto, abrir um negócio próprio envolve desafios, como altos custos iniciais e a necessidade de um ponto físico, o que pode dificultar o caminho de quem está começando.

As franquias surgem como uma alternativa mais segura, já que oferecem um modelo de negócio testado, suporte e uma marca consolidada. Entre elas, as microfranquias home based se destacam por exigirem um investimento inicial menor e permitirem que o franqueado trabalhe de casa, reduzindo custos com aluguel e funcionários.

Isso não significa garantia de sucesso, mas começar sem um alto investimento e despesas fixas pode aumentar as chances de o negócio prosperar. A seguir, selecionamos franquias baratas que não precisam de ponto físico e que podem ser operadas remotamente.

Alfabetizei

Rede de franquias de alfabetização infantil com metodologia própria, voltada para crianças com dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O franqueado atua na aplicação do método e prospecção de clientes.

Investimento inicial: R$ 2.850

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Prazo de retorno: 12 meses

MoviBio

Especializada na comercialização e manutenção de painéis solares. O franqueado trabalha na prospecção de clientes, enquanto a franqueadora cuida da instalação e manutenção.

Investimento inicial: R$ 3.600

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: 4 meses

Keep Charged

Microfranquia de publicidade em carregadores de celular. O franqueado comercializa anúncios exibidos nos totens de recarga.

Investimento inicial: R$ 4.900

Faturamento médio mensal: R$ 2.500 por kit

Prazo de retorno: 2 a 4 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, sem necessidade de ponto fixo. O franqueado atende clientes por agendamento.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

BM VAGAS

Rede de recrutamento que usa inteligência artificial para conectar candidatos a empresas. O franqueado trabalha na prospecção e coordenação dos processos seletivos.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo de retorno: 3 meses

3, 2, 1 GO!

Franquia de viagens especializadas em Orlando e outros destinos internacionais. O franqueado atua como consultor de pacotes.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000 a R$ 50.000

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Bem Soluções Financeiras

Rede de franquias de crédito e serviços financeiros, oferecendo consórcios, seguros e empréstimos.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 12.000

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

4Charge

Franquia de totens de carregamento de celulares que gera receita com publicidade.

Investimento inicial: R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Prazo de retorno: até 6 meses

Love Gifts

Franquia de presentes criativos e itens de decoração com mais de 100 unidades no Brasil.

Investimento inicial: R$ 16.900

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Aprova Crédito

Franquia de serviços financeiros que inclui crédito, consórcios, seguros e financiamento de energia solar.

Investimento inicial: R$ 17.900

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: até 6 meses

GraalSeg

Franquia de segurança e medicina do trabalho, com atuação home office para profissionais da área.

Investimento inicial: R$ 18.500

Faturamento médio mensal: R$ 30.000 a R$ 58.500

Prazo de retorno: 6 a 13 meses

Santa Carga

Franquia de totens de recarga de celulares que geram receita com anúncios publicitários.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316 por totem

Prazo de retorno: até 8 meses

Trip In

Franquia de agência de viagens, com modelos home office ou loja física.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 50.000

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

TFlow

Rede de franquias de moda masculina, com modelos home based e lojas físicas.