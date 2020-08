No novo normal, iFood vai servir pessoas em drive-in

Com a pandemia provocada pelo coronavírus e as regras de distanciamento social para evitar a propagação e contaminação da covid-19, novas formas de interação têm sido criadas. De olho neste novo padrão, o iFood vai oferecer pela primeira vez durante o evento de tecnologia “Na Mesa”, uma nova interação via aplicativo para os usuários.

Desde a escolha do prato pelo cardápio digital, como a customização dos pedidos, o pagamento e o acompanhamento do preparo, a empresa tem como objetivo minimizar o contato físico.

O serviço, disponível no Arena Sessions, evento realizado no Allianz Parque, na cidade de São Paulo, visa atender o público que assiste a shows e filmes via sistema de drive-in. Através de um QR Code disponibilizado no aplicativo, o usuário faz a escolha do prato e finaliza todas as etapas sem correr o risco de contágio pelo vírus.

Segundo o iFood, o Allianz Parque comporta 285 carros em vagas demarcadas, divididas em três setores, dentro do estádio. Hoje, são realizados em média 150 pedidos por sessão em sistema drive-in com a tecnologia do app que promete uma entrega rápida e segura.

Na quarta-feira, 12, o aplicativo de entregas anunciou ter tido o aval da Agência Nacional Aviação Civil (Anac) para voos experimentais com drones. A operação, que deve ser iniciada em outubro, busca trazer agilidade nos pedidos por meio de dois testes, que podem deixar parte da entrega até seis vezes mais rápida, como explicou Roberto Gandolfo, vice-presidente de logística do iFood em entrevista exclusiva à EXAME.

A empresa também acaba de entrar no novo segmento de vale refeição para empresas.