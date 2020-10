Mundo Ripilica, da Marisol: sucesso na China reforça internacionalização

A personagem Lilica Ripilica, sucesso nas roupas da fabricante Marisol na década de 1990, se renovou com a animação Mundo Ripilica, lançada no Brasil em 2017. Recentemente a série foi mais longe e chegou a China pela plataforma de streaming MangoTV. Em um mês de exibição os episódios contabilizam cerca de 90 milhões de visualizações no país.

A MangoTV é 4ª maior multiplataforma de streaming da China, com mais de 600 milhões de usuários, e que registra uma média 39 milhões de aparelhos conectados por dia. A aposta no mercado chinês consolida a estratégia de internacionalização da personagem Lilica Ripilica e da série animada Mundo Ripilica, que iniciou em 2019 com os primeiros episódios traduzidos em inglês e espanhol.

“O Mundo Ripilica é resultado do desejo da Marisol de se conectar com o público infantil através do entretenimento, estimulando a imaginação das criança inserindo a companhia de forma consistente no universo da economia criativa e também como um relevante fator de inovação”, diz Mario Paravisi, diretor executivo de marcas da Marisol.

Além de líder de audiência nos horários exibidos no canal Discovery Kids, no Brasil, a série também pode ser assistida em outros países da América Latina, nos Estados Unidos e outros países por meio das plataformas Amazon Prime Video, YouTube e outras digitais e de streaming.

“A ideia de transformar a série conhecida em novos mercados faz parte de nossa estratégia de internacionalização da marca. É apenas um início, frente a muitos desafios e aprendizados. A boa receptividade na China, e em tão pouco tempo, só acelera o caminho a que nos propusemos trilhar”, afirma Paravisi.

Números da série no Brasil

A série de animação realizada pela Marisol S/A registrou 80 milhões de impactos em TV por assinatura desde seu lançamento na Discovery Kids. No Youtube, o crescimento foi de 32% em inscritos no canal, somando 42 mil inscrições, e de 270% no total de minutos exibidos na Amazon Prime Video. Segundo a marca, 57% das crianças de 4 a 8 anos já assistiram à animação no país.

Roupas

Com o alcançe da série a marca Marisol que já possui roupas da Lilica Ripilica investiu no lançamento, em agosto, da marca Mundo Ripilica, inspirada na versão animada da coala.

“O processo de licenciamento da propriedade é bastante recente, sua curva é crescente, porém ainda em um montante pequeno do faturamento se equiparado ao resultado total da companhia. Por outro lado, se tomarmos o faturamento de nossos parceiros licenciados, geradores dos royalties sobre a propriedade, pode chegar a cerca de 12% no ano”, afirma Paravisi

O mercado de licenciamento no Brasil movimentou R$ 18 bilhões em 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Licenciamento, e cerca de 60% dos produtos desse mercado são para público infantil, que o faz com que a companhia fique atenta ao crescimento de interesse do público na animação.