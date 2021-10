Multiplan registra lucro de R$ 99,4 milhões no 3º trimestre

A Multiplan divulgou nesta quarta-feira que fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de 99,4 milhões de reais, forte queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando o resultado da gestora de shoppings foi catapultado pela venda de um edifício na cidade de São Paulo por 810 milhões de reais.

A empresa havia reportado lucro líquido de 93,8 milhões de reais no segundo trimestre deste ano.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 216 milhões de reais, queda de cerca de 70% sobre o resultado de um ano antes, mas avanço de 21% sobre o trimestre imediatamente anterior.

Segundo a empresa, os lojistas dos shoppings centers da Multiplan tiveram vendas de 3,7 bilhões de reais de julho a setembro, equivalente a 98,3% das vendas do mesmo período de 2019 e 168,3% do faturamento apurado no terceiro trimestre do ano passado.

"Em setembro, todos os 19 shopping centers da companhia operaram em tempo integral e a correlação entre as horas em operação e as vendas mostrou-se forte novamente", afirmou a Multiplan no balanço.

Com medidas de isolamento social flexibilizadas, as vendas mesmas lojas dos lojistas da Multiplan cresceram 72,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, com expansão de 97,4% em vestuário. Em relação ao terceiro trimestre de 2019, o indicador evoluiu 1,5%.

A taxa de ocupação dos shoppings ficou em 95,2%, aumento de 66 pontos básicos em relação ao trimestre anterior, "o maior aumento trimestre a trimestre desde o terceiro trimestre de 2012", afirmou a Multiplan, acrescentando que elevou o aluguel cobrado dos lojistas "como resultado da recuperação das vendas e das medidas implementadas para reduzir encargos comuns".