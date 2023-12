Mudança na Levi's: Chip Bergh anuncia aposentadoria; veja quem vai assumir o cargo

A aposentadoria do CEO da fabricante de jeans Levi's, Chip Bergh, já tem data para começar. O executivo anunciou nesta semana que vai deixar o comando da companhia em abril de 2024. Ele será substituído pela atual presidente da companhia Michelle Gass.

A saída de Bergh será gradual. No final de janeiro, Michelle Gass vai assumir o cargo de executivo-chefe e o executivo vai ficar como vice-presidente executivo do conselho até o final de abril. Depois de se aposentar, ele vai atuar como consultor até o final do ano fiscal.

“Chip transformou esta empresa e vai sair dela muito melhor do que quando chegou. Sei que continuaremos a nos beneficiar da perspectiva estratégica de Chip à medida que ele continuar atuando no conselho da empresa”, disse Bob Eckert, presidente do conselho da Levi’s.

No cargo desde 2011, Bergh é uma das poucas pessoas que dirigiu a empresa e que não tinha parentesco com o fundador da companhia, Levi Strauss. Durante seu mandato, ele liderou o IPO da Levi’s em março de 2019, e a aquisição da marca de roupas esportivas Beyond Yoga por US$ 400 milhões.

Quem é a nova CEO da Levi's

Michelle Gass, nova CEO da Levi's, já liderou a rede de lojas de departamento Kohl's

O processo de sucessão foi anunciado em novembro de 2022. Michelle Gass é ex-CEO da loja de departamentos Kohl's e foi executiva da gigante do café Starbucks. Na Levi's, ela tem o desafio de impulsionar o crescimento internacional da marca de 170 anos, além deaumentar as vendas diretas ao consumidor.

“Estou honrada por assumir a liderança desta marca e empresa icônica, que admiro e respeito profundamente há muitos anos. A Levi’s é mais do que um ícone do jeans; faz parte do nosso tecido cultural e é um símbolo duradouro de qualidade, inovação e progresso”, disse a executiva em comunicado.

Assim como outras empresas de vestuário, a Levi’s tem tido dificuldade em aumentar suas vendas em 2023, muito por conta do atual cenário inflacionário, que limita o orçamento dos consumidores.

Em outubro, a empresa reduziu sua previsão de vendas para o ano inteiro pela segunda vez, dizendo que espera alta de até 1% nas receitas líquidas. A empresa vale hoje US$ 5,95 bilhões e as ações acumulam queda de 3,7% no ano.