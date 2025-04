Micro e pequenas empresas geram 247 mil novas vagas de emprego em fevereiro

As micro e pequenas empresas (MPEs) seguiram como os maiores geradores de empregos do Brasil em fevereiro de 2025. No total, o segmento abriu 247.753 novos postos de trabalho, superando as 178 mil vagas registradas no mesmo mês de 2024, conforme dados do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Esse desempenho representou mais de 57% do total de novas contratações no Brasil, que somaram 431.995 vagas em fevereiro.

No acumulado dos dois primeiros meses de 2025, as MPEs geraram 322.958 novas vagas, superando os 290 mil postos de trabalho registrados no mesmo período de 2024, evidenciando o crescimento constante do segmento. Este crescimento é um indicativo de como as micro e pequenas empresas continuam sendo a base para a recuperação e expansão do mercado de trabalho no Brasil.

O setor de serviços foi o maior responsável pela criação de vagas em fevereiro, com 134.451 novas contratações. O comércio também contribuiu de forma significativa, com 37.078 novos postos de trabalho, enquanto a indústria da transformação fechou o top 3, com 35.957 vagas.

Esses números evidenciam a diversidade da presença das MPEs em diferentes setores da economia. A análise do Sebrae indica que as MPE estão se consolidando como essenciais para a capilaridade econômica do Brasil, com impacto em diversas frentes.

Décio Lima, presidente do Sebrae, ressaltou a importância do crescimento das micro e pequenas empresas para a solidez da recuperação econômica nacional. Para ele, a criação de empregos nas MPEs é um reflexo do início da recuperação econômica do país, que já se estende para grandes empresas e setores produtivos.

"Geralmente, são os pequenos negócios que respondem primeiro após uma crise, e agora estamos vendo um cenário mais amplo, envolvendo também as grandes produções nacionais", afirmou.

Ele ainda destacou a relevância da atual gestão federal para a economia, afirmando que o governo Lula tem trabalhado para garantir crescimento econômico e inclusão social, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do país.

"Este é o momento de assegurar um crescimento sustentável, que beneficie todos os brasileiros, com um foco no emprego e na inclusão social", concluiu o presidente do Sebrae.

O crescimento contínuo das micro e pequenas empresas no Brasil reflete a importância desse segmento na geração de novos empregos. Com um impacto significativo em setores chave da economia, as MPEs continuam a ser um dos maiores motores da recuperação e do desenvolvimento econômico nacional, especialmente no cenário pós-crise.