Para reduzir metano, JBS aposta em suplemento alimentar criado pela DSM

A JBS, maior produtora de proteína animal do mundo, e a DSM, que atua na área de nutrição e biociência, irão desenvolver em conjunto um projeto para reduzir as emissões de gás metano na cadeia bovina. A parceria foi assinada nesta quinta-feira, durante a COP26, Conferência do Clima da ONU, que acontece até o fim da próxima semana em Glasgow, na Escócia.

O ponto focal da parceria é o Bovaer, um suplemento nutricional desenvolvido pela DSM que promete reduzir em 90% as emissões entéricas de metano (também conhecidas como arroto) dos bois. A DSM vem trabalhando nesse desenvolvimento há 10 anos, e já realizou 45 testes de longo prazo em fazendas de 13 países.

¨Esse acordo abre caminho para a produção de carne de baixo metano, o que é importantíssimo¨, disse à EXAME o presidente da JBS, Gilberto Tomazzoni. ¨A cadeia bovina pode se tornar carbono positivo.¨

Na quarta-feira, 3, o Brasil aderiu a um compromisso global para reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Mais de 100 países assinaram o documento. O metano é um gás altamente poluente, responsável por 17% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Embora essa redução esteja prevista na NDC brasileira (meta de redução de emissões estabelecida por cada país no Acordo de Paris), não era esperado que o Brasil participasse da iniciativa.

O motivo é a complexidade de lidar, justamente, com a cadeia bovina. O rebanho comercial brasileiro é o maior do mundo, e o país é líder em exportações de proteína bovina. O compromisso, no entanto, não é juridicamente vinculante.

