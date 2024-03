MELHORES E MAIORES 2024: inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para o MELHORES E MAIORES 2024, o mais reconhecido prêmio da economia e negócios do Brasil. A 51ª edição está marcada para setembro, com a edição especial impressa, site e a premiação presencial.

Com metodologia desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país, a publicação leva em conta não somente os indicadores financeiros e contábeis, como também a diversidade na gestão, boas práticas ambientais e de governança, as quais têm relevância na avaliação.

“A metodologia visa ampliar o conceito de maior e melhor. O quantitativo já não é o suficiente. Nossos indicadores incorporam o papel da empresa dentro da sociedade à avaliação”, afirma Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

“Considerando também as ações no âmbito social, ambiental e de governança, conseguimos ter um retrato mais atual e mais fiel das empresas com bons resultados e práticas responsáveis", complementa.

As empresas que quiserem concorrer a alguma das categorias principais devem preencher questionário, disponível neste link, até o dia 1 de maio.

As informações serão encaminhadas ao grupo de avaliação do Ibmec. Para uma análise mais ampla e criteriosa possível dos dados, um comitê de especialistas escolhido pela direção da EXAME vai validar os dados para chegar às vencedoras do ano.

"Este ano, contaremos com uma equipe de avaliação mais diversa. Ao menos 50% dos nossos analistas e professores envolvidos serão de grupos minorizados. Trazer essa representatividade é importante para dar melhor luz às avaliações e análises”, diz Samuel Barros, coordenador técnico da metodologia MELHORES E MAIORES e reitor do Ibmec Rio de Janeiro.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o MELHORES E MAIORES:

Quais foram as categorias do ano passado?

As empresas podem indicar sua classificação em 16 categorias: Agronegócio; Alimentos e Bebidas; Atacado e Varejo; Bens de Capital e Eletroeletrônicos; Energia; Farmacêutico e Beleza; Imobiliário e Construção Civil; Moda e Vestuário; Papel e Celulose; Petróleo e Químico; Saneamento e Meio Ambiente; Saúde e Serviços de Saúde; Serviços Financeiros; Siderurgia, Mineração e Metalurgia; Tecnologia e Telecomunicações; Transporte, Logística e Serviços Logísticos.

Em caso de dúvida sobre adequação da categoria, o critério utilizado é a principal origem do faturamento, de onde vem a maior parte da receita da empresa.

Quais foram as categorias especiais de MELHORES E MAIORES?

Além das 16 categorias principais, são destacadas na publicação: Startup do Ano; Empreendedor Social do Ano; Maiores bancos; Cooperativas; Empresas de educação; Seguradoras; Operadoras de planos de saúde; Participações e mídia, por ordem de faturamento.

Como minha empresa pode se inscrever?

MELHORES E MAIORES 2024 devem ser feitas entre 1 de março até 1 de maio, por meio de questionário disponível As inscrições para odevem ser feitas entre, por meio de questionário disponível neste link

Quem pode se inscrever na premiação?

Empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no "Diário Oficial" dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Minha empresa não tem dados públicos. Ela pode se inscrever?

Sim, se até o último dia de inscrição para a premiação (1 de maio) os dados forem publicados no site da sua empresa.

Qual período será levado em consideração?

O levantamento, sempre seguindo rigorosos critérios de avaliação, analisará os dados relativos a 2023, ano que registrou 2,45% de crescimento do PIB.

Que critérios serão levados em consideração na avaliação das empresas?

Três critérios serão levados em consideração: resultados contábeis das empresas, crescimento dentro do segmento, diversidade e responsabilidade social, ambiental e compliance corporativo e governança. A metodologia completa pode ser conferida aqui.

Quem fará a análise dos dados?

Para esta edição, a EXAME contará com uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Ibmec, uma das principais escolas de negócios do Brasil, para avaliar as empresas de setores diversos da economia. Na edição de 2024, mais de 50% dos analistas e professores que compõem o time do Ibmec serão mulheres. Uma comissão escolhida pela direção da EXAME ainda vai validar os resultados para chegar às melhores empresas do ano.

Quando o ranking será publicado?

O ranking será publicado na edição de setembro da EXAME deste ano.

Minhas dúvidas não foram resolvidas. Qual o canal de comunicação para obter mais informações?

As empresas participantes que sentirem necessidade de retificar informações poderão entrar em contato com a equipe responsável pela captação e conferência dos dados por meio do e-mail: mmexame@ibmec.edu.br

