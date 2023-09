Melhores e Maiores 2023: Localiza&Co é a empresa do ano; confira os vencedores da 50ª edição

Melhores e Maiores chegou à sua 50ª edição celebrando um marco histórico para o empresariado brasileiro. Desde 1974, destacamos e premiamos, em ranking e publicação anual, as melhores empresas do Brasil em seus setores de atividade. É um trabalho detalhado que ajudou a moldar a história do capitalismo no país. A EXAME, ao iluminar os melhores, ajudou a desenvolver o ambiente empreendedor no Brasil — e investe para continuar relevante como sempre.

Durante os últimos meses, mergulhamos no passado para debater o futuro. Contamos as histórias e demos destaques aos campeões históricos de Melhores e Maiores, mostrando sua evolução ao longo dos últimos 50 anos — e que você pode conferir aqui. A edição também contou com premiações especiais para as melhores empresas da história, além de debates, entrevistas e reportagens que convidaram essas empresas emblemáticas a discutir o futuro. Como será o Brasil dos próximos 50 anos? Que desafios do presente se apresentam? De que forma empresários brasileiros podem transformá-los em oportunidades de longo prazo?

Premiação

Realizado nesta quarta-feira, 13, o 50º Melhores e Maiores ocorreu de forma híbrida, com premiação presencial em São Paulo e transmissão 100% online. Além dos executivos das empresas vencedoras, participaram do evento André Mimica, co-CEO da Exame, André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) e Fernando Haddad, ministro da Economia.

Esteves falou sobre o importante papel da Exame em mostrar a realidade do empresariado brasileiro ao longo dos anos. "Estamos aqui para comemorar esse Brasil melhor que todos vocês construíram. Nós, empreendedores, vamos errar. E se isso for contado na Exame, vamos falar o que aprendemos com o erro e o que fazer melhor na próxima vez. Esse é o espirito que queremos contar também nos próximos 50 anos", afirmou o chairman e sócio-fundador do BTG Pactual.

Antes da premiação do ranking 2023, foram convidados ao palco executivos das maiores vencedoras ao longo dos últimos 50 anos: Petrobras, Vibra, Natura e Vivo. Já o prêmio principal da noite, de Empresa do Ano de 2023, ficou com a Localiza&Co.

Melhores e Maiores 2023: as vencedoras em cada setor

Agronegócio

Destaque: SLC Agrícola

Alimentos e Bebidas

Destaque: JBS

Atacado e Varejo

Destaque: Grupo Mateus

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

Destaque: WEG

Energia

Destaque: Compass

Farmacêutico e Beleza

Destaque: CIMED

Imobiliário e Construção Civil

Destaque: Votorantim Cimentos

Moda e Vestuário

Destaque: Arezzo&Co

Papel e Celulose

Destaque: Suzano

Petróleo e Químico

Destaque: Prio

Saneamento e Meio Ambiente

Destaque: Aegea

Saúde e Serviços de Saúde

Destaque: Dasa

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

Destaque: Gerdau

Tecnologia e Telecomunicações

Destaque: TIM

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

Destaque: Localiza&Co

Empreendedor Social

Destaque: Gastromotiva

Confira o evento completo: