McDonald’s tem queda nas vendas nos EUA e frustra expectativas do mercado

A rede de fast food McDonald’s divulgou nesta segunda-feira, 10, que teve uma receita decepcionante no quarto trimestre do ano passado. O resultado foi afetado pelas vendas mais fracas do que o esperado em seus restaurantes nos Estados Unidos, após um surto da bactéria E. Coli nas primeiras semanas do trimestre. Antes da abertura do mercado, as ações da empresa caíram menos de 1%.

O gigante do fast food divulgou que teve lucro líquido no quarto trimestre de US$ 2,02 bilhões, ou US$ 2,80 por ação, contra US$ 2,04 bilhões, ou US$ 2,80 por ação, no ano anterior.

O lucro por ação ajustado ficou em US$ 2,83, excluindo os ganhos relacionados à venda de seus negócios na Coreia do Sul e os custos de transação pela compra de sua franquia israelense.

As vendas líquidas de US$ 6,39 bilhões ficaram praticamente estáveis em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, ficaram abaixo das expectativas de analistas, que eram de US$ 6,44 bilhões.

O crescimento geral de vendas nas mesmas lojas da empresa foi de 0,4%, superando as expectativas de Wall Street de uma queda de 1%, segundo as estimativas da StreetAccount.

Crise nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, no entanto, as vendas nas mesmas lojas do McDonald's caíram 1,4% no trimestre; Wall Street projetava uma queda de 0,6%.

A empresa afirmou que o número de clientes foi bom, mas que eles gastaram menos do que o habitual a cada visita durante o último trimestre de 2024.

No verão, a rede lançou uma refeição combo de US$ 5 para atrair consumidores e reverter as vendas fracas. A estratégia funcionou, e as vendas nas mesmas lojas dos EUA subiram no terceiro trimestre. No entanto, analistas alertaram que, no longo prazo, seria preciso que os clientes comprassem também itens do cardápio sem desconto.

A maior queda nas vendas da rede nos Estados Unidos aconteceu em outubro, quando o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informou que um surto da bactéria E. coli estava ligado aos hambúrgueres Quarteirão. Nos dias seguintes à notícia, o tráfego de clientes caiu drasticamente nos EUA.

O McDonald's trocou seu fornecedor de cebolas fatiadas, ingrediente apontado como o provável culpado pela crise. No início de dezembro, o CDC declarou oficialmente o fim do surto.

Mercados internacionais

Fora dos EUA, as vendas foram melhores. O segmento de mercados internacionais licenciados, que inclui o Oriente Médio e o Japão, reportou crescimento nas vendas das mesmas lojas de 4,1%.

Já a divisão de mercados operados internacionalmente da empresa teve crescimento nas vendas das mesmas lojas de 0,1%.

A empresa disse que só o Reino Unido e alguns outros mercados tiveram queda nas vendas das mesmas lojas no trimestre.