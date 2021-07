Marisa cria Sacola de Vantagens para compra sem fila e mais benefícios

A varejista Marisa anuncia a criação da Sacola de Vantagens, uma plataforma multicanal que oferece vantagens exclusivas e integra as lojas físicas ao app Marisa.

Na prática, a Sacola de Vantagens está disponível dentro do aplicativo da Marisa. O cliente pode acessar quando estiver na loja para fazer compras de maneira mais rápida.

Uma das vantagens é não ter a necessidade de pegar fila. O cliente vai até um caixa exclusivo para o Sacola de Vantagens, indicado na loja, ou procura um ponto de venda móvel para finalizar as compras.

Lançada na segunda quinzena de junho, a iniciativa já representa 3% da receita dos pontos físicos, com previsão de chegar a 5% até o fim do ano, e aponta um crescimento de 34% no ticket médio.

A novidade foi implementada, inicialmente, em 56 unidades e já está presente em 220 lojas. Até o final de julho, a previsão é chegar nos 344 espaços Marisa espalhados pelo Brasil.

Para usufruir das vantagens, basta instalar o aplicativo Marisa, disponível para os sistemas Android e iOS, e acessar a Sacola de Vantagens. Em seguida, deve-se escanear a etiqueta dos produtos desejados nas lojas Marisa que serão incluídos automaticamente no carrinho de compra.

Para finalizar o processo de forma rápida, prática e sem fila, é só procurar por um funcionário Marisa que realizará a operação em um ponto móvel ou direcionará o consumidor para um caixa exclusivo

“Acreditamos na multicanalidade como uma ferramenta essencial para a cliente que busca praticidade, mas também valoriza a interação no ambiente físico”, diz Alberto Kohn, vice-presidente comercial e de operações da Marisa.

A iniciativa faz parte da estratégia de transformação digital que registrou aumento de 67,3% nas vendas digitais do primeiro trimestre de 2021, impulsionadas pelo maior tráfego no site, assim como pela aderência ao aplicativo Marisa, que já alcançou a marca de 8,5 milhões de downloads.

“Hoje, 75% das clientes que usam a Sacola de Vantagens são novas consumidoras Marisa, mostrando que o app tem um valor de relacionamento importante", diz Kohn.

