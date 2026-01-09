Marca Floripa impulsiona a chegada de moradores de alta renda em 580%

Você seria capaz de dizer quanto vale a marca Floripa, apelido que traduz com precisão os atributos da capital catarinense? Em evidência desde os primeiros triunfos do manezinho mais querido do país, o tenista Gustavo Kuerten, Florianópolis consolidou, ao longo dos anos, uma reputação associada à qualidade de vida, segurança e dinamismo econômico — hoje sustentada por indicadores objetivos e por uma transformação estrutural no perfil de quem escolhe a cidade para viver.

O valuation da marca Florianópolis ainda não está formalmente definido, mas há consenso entre especialistas de que se trata de um dos ativos com maior potencial de crescimento — não apenas no Brasil, mas também como marca internacional.

Grande parte do fluxo recente de novos moradores de Florianópolis é formada por famílias de alta renda. Entre 2010 e 2024, o número de lares com renda anual superior a R$ 7 milhões cresceu 580%, enquanto as famílias com renda acima de R$ 2 milhões avançaram 280%, além de uma expansão relevante da classe média alta — movimento que vem reposicionando o mercado imobiliário e ampliando o debate sobre valorização e investimento na cidade.

Como diz o ditado, em adaptação livre: quem muda quer casa. Não por acaso, o mercado imobiliário cresce em ritmo acelerado e ganha em complexidade, como se vê ao caminhar pelo Centro ou pelos bairros da cidade. Raros antigamente, hoje são comuns empreendimentos com apartamentos cujo valor ultrapassa os sete dígitos — e alguns que já alcançam os oito dígitos, na casa das dezenas de milhões de reais.

Atrair, atender e conquistar esse consumidor exige preparo e argumentos que vão além da boa localização ou de uma planta com mais ou menos quartos e suítes. A linguagem de venda precisa incluir variáveis como rentabilidade, potencial de valorização e outros indicadores financeiros. Justamente aí entra o fator Floripa. “Precisamos debater e mostrar o grande potencial de valorização da cidade”, diz Daniel Dimas, CEO da Dimas Construções, empresa que já superou R$ 500 milhões em faturamento e tem projetos para lançar, nos próximos anos, com Valor Geral de Vendas (VGV) superior a R$ 4 bilhões.

Pandemia foi o ponto de inflexão

Para ajustar não apenas a linguagem, mas também a forma de entender esse consumidor de alto padrão, Daniel liderou a criação do Floripa Invest, hub que vai aproximar investidores, analistas e especialistas em finanças, com o objetivo de identificar oportunidades e ampliar o debate sobre o segmento.

Para Daniel Dimas, um ponto de virada ocorreu com a pandemia, que acelerou uma mudança no comportamento das famílias brasileiras, recolocou a moradia no centro das decisões econômicas e elevou a importância do quesito qualidade de vida nas análises de alocação de recursos. “Florianópolis entrega um pacote difícil de replicar. É uma capital pequena, mas com ar cosmopolita, com alta qualidade de serviços, segurança acima da média e forte cultura de vida saudável e próxima da natureza.”

Um dos principais indicadores é o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O índice mede, numa escala de 0 a 1, três dimensões centrais do bem-estar: saúde (expectativa de vida), educação (anos de estudo e escolaridade) e renda (padrão de vida). Florianópolis apresenta IDH acima de 0,847, patamar classificado como muito alto e significativamente superior à média nacional, em torno de 0,760, o que ajuda a explicar sua atratividade como lugar para viver, trabalhar e investir.

Mas a força da marca Floripa vai além dos indicadores tradicionais de qualidade de vida. A cidade também se consolidou como um dos principais polos da nova economia no país. O ecossistema local de tecnologia, inovação e empreendedorismo reúne startups, empresas de base tecnológica, centros de pesquisa, parques tecnológicos e uma universidade pública de referência, criando um ambiente favorável à geração de empregos qualificados, renda elevada e novos modelos de trabalho.

Esse conjunto de fatores impulsiona a chegada de profissionais altamente qualificados, executivos, empreendedores e investidores, além de reforçar a vocação da cidade para modelos mais flexíveis de ocupação profissional. Florianópolis figura hoje entre os destinos mais procurados do mundo por nômades digitais, público que escolhe onde morar a partir de critérios como conectividade, segurança, oferta de serviços, qualidade urbana e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“A relevância desse público é estratégica, pois se trata de um consumidor sofisticado, formador de opinião e disposto a pagar por experiências premium, seja na moradia ou no consumo local. Florianópolis tem se desenvolvido muito em equipamentos, serviços, gastronomia e tem muito a oferecer para esse segmento”, destaca Dimas.

Toda essa transformação é acompanhada pelo mercado imobiliário. O balanço da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) colocou a capital catarinense como um dos principais motores de crescimento no primeiro semestre deste ano.

Entre as capitais analisadas, Florianópolis teve o maior salto do país, com variação positiva de 367% no VGV de lançamentos, o que a coloca como um dos mercados mais dinâmicos do Brasil. O destaque se mantém nas vendas, com aumento de 170% no VGV, e também no número de unidades lançadas, com alta de 191%.

“As cidades se transformam muito rapidamente e é fundamental ter dados mais precisos desses momentos e tendências. Em mais de uma década acumulamos informações e agora queremos compartilhar nossa experiência e fomentar discussões para pensar a cidade a longo prazo. É fácil vender a tese Floripa, a cidade para se viver com segurança e qualidade de vida, mas precisamos mergulhar um pouco mais a fundo para entender o que vem pela frente e como fazer as melhores escolhas”, ressalta Daniel Dimas.

Depois de um evento de lançamento para mais de uma centena de pessoas, o Floripa Invest deve ganhar corpo com pelo menos dois novos eventos em 2026 e a criação de plataformas digitais de conteúdo. Nesses espaços virtuais, interessados terão acesso a conhecimento sobre investimentos e poderão trocar impressões sobre os rumos do segmento da construção civil na região.