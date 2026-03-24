R$ 120 milhões em crédito: BB e banco alemão financiam empreendedores no Brasil

O banco de desenvolvimento alemão KfW vai doar 20 milhões de euros (cerca de R$ 122,2 milhões) ao Brasil para ampliar o acesso ao crédito de empreendedores em situação de vulnerabilidade social. Para isso, a companhia estabeleceu um acordo, fechado esta semana com o Banco do Brasil.

O BB vai direcionar os recursos da financiadora alemã ao Acredita no Primeiro Passo, programa voltado a quem está inscrito no Cadastro Único e quer abrir ou expandir um pequeno negócio.

O dinheiro não chega diretamente às mãos dos empreendedores. O recurso entra no Fundo de Garantia de Operações (FGO), administrado pelo BB, funcionando como uma espécie de seguro para os bancos: ao reduzir o risco das operações, o fundo facilita a aprovação de financiamentos que, de outra forma, dificilmente seriam concedidos a famílias de baixa renda.

Recursos para empreendedores brasileiros

Parte dos recursos tem destino certo: pelo menos metade das operações garantidas pelo programa será reservada exclusivamente a mulheres empreendedoras — uma diretriz que veio como condição da própria parceria.

Michele Azevedo Alencar, gerente geral da Unidade de Estratégia Governo do BB, ressaltou o rigor técnico na gestão dos recursos. "Trata-se de um instrumento financeiro estruturante para promover inclusão socioeconômica com sustentabilidade", afirmou.

A gerente ainda afirmou que com o Fundo de Garantia de Operações, o banco assegura que esses recursos internacionais serão aplicados com rigores técnicos e governança. "Assim, ampliamos a capacidade do fundo de mitigar riscos e viabilizar crédito para empreendedores do Cadastro Único, incluindo a destinação de uma parcela dos recursos exclusivamente para mulheres empreendedoras", conta.

Como funcionará?

A liberação ocorrerá em até cinco parcelas. Para formalizar o acordo, foram assinados dois contratos: um de contribuição financeira, entre o KfW e o FGO, e outro com diretrizes de governança e implementação, para garantir que o dinheiro seja aplicado corretamente e que a política pública alcance os resultados esperados.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e integra o Acredita no Primeiro Passo, política pública do governo federal focada na geração de renda para populações em situação de pobreza.

Fundado na Alemanha, o KfW financia projetos sociais, econômicos e ambientais em diversos países, com foco em proteção climática, infraestrutura e apoio a pequenas empresas.