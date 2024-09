M&A da micropigmentação: influenciador compra indústria de tatuagem mirando um negócio de R$ 1 bi

Quase dois milhões de pessoas acompanham o trabalho do paulista Alan Spadone diariamente no Instagram. A maioria de quem o segue por ali quer saber mais sobre duas coisas: tatuagem e micropigmentação, técnica de implantar pigmentos na camada superficial da pele para corrigir imperfeições e realçar características faciais ou corporais.

Spadone é uma referência do assunto. Formado em publicidade, trabalhou no setor farmacêutico e cosmético por anos até se aventurar na área de beleza. Inicialmente, foi maquiador e cabeleireiro, mas o sucesso veio mesmo quando trouxe ao Brasil, há cerca de 15 anos, o trabalho de micropigmentação.

“Até aquele momento, quem quisesse fazer uma sobrancelha, procurava por uma manicure ou por uma depiladora. Eu comecei a fazer micropigmentação”, diz. “Vendi um carro para ir estudar nos Estados Unidos e quando voltei, trouxe a técnica fio a fio”.

O serviço se popularizou e Spadone passou também a ensinar outras pessoas da área de estética como fazer micropigmentação. Hoje em dia, o Brasil é o quarto maior mercado estético mundial, principalmente na micropigmentação para estética ou saúde, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão.

Atualmente, o paulista tem uma rede de franquias de estética com cerca de 60 lojas espalhadas pelo Brasil. Outras 40 estão no radar. Agora, dá um novo passo para se consolidar nesse mercado.

Ele acaba de concluir a aquisição e obter as licenças para operar uma indústria de itens para tatuagem no interior de São Paulo. A operação, chamada American Suplies, faz tintas, agulhas e até materiais hospitalares.

“Era uma empresa que tinha sido fundada na década de 1990. O dono teve um AVC, a esposa não quis mais, eles venderam a empresa para mim”, afirma.

O valor da aquisição não foi informado. A meta da empresa, porém, é faturar 150 milhões de reais ano que vem, e alcançar um valuation de 1 bilhão de reais.

"Esse M&A coroa o nosso processo de consolidação como a número 1 nos últimos anos e dá início a fase de mais aquisições para a companhia até possíveis negociações com fundos europeus e americanos do grupo como um todo", diz Spadone.

Qual é a estrutura de negócios de Alan

A compra da indústria coroa o processo de consolidação pelo qual a companhia passou nos últimos anos. A última aquisição foi a maior feira de tatuagem do mundo, a Tattoo Week, com mais de 700 expositores por edição, que foi totalmente incorporada à operação, junto com a indústria de produtos cosméticos, odontológicos e de tatuagem.

Além disso, a companhia pretende investir cerca de 30 milhões de reais em sua nova fábrica para a produção de todo o portfólio de produtos, com capacidade de distribuição nacional e internacional.

O objetivo é expandir para 47 países, envolvendo um corpo de químicos, farmacêuticos e engenheiros renomados nos próximos 36 meses.

"Não foi do dia para a noite. São mais de 10 anos construindo o que hoje é o maior ecossistema no setor da beleza", diz.

Parte desses produtos será distribuída para a rede de franquias de Alan, que hoje conta com 60 unidades abertas e outras 40 a serem abertas nos próximos meses.

Quais são os desafios do setor

O mercado de micropigmentação no Brasil tem crescido consistentemente nos últimos anos, tornando o país um dos principais centros de referência na área.

Segundo Alan Spadone, apesar do atual esfriamento no consumo em alguns setores, a demanda por serviços de alta qualidade continua em alta. Mas há um adendo:

"O mercado está mais exigente. Os consumidores buscam os melhores profissionais e aqueles bem posicionados conseguem manter uma agenda cheia", diz Spadone. “Pode ser que 90% do mercado esteja com agenda vaga, mas aqueles 10% mais qualificados estão com agenda lotada”.

Atualmente, a operação de Spadone já alcança cerca de 80 milhões de reais em faturamento anual, com a previsão de atingir 150 milhões de reais no próximo ano. Esse crescimento se deve ao fortalecimento de sua estrutura de franquias e à incorporação de novas empresas.

"A fábrica já está operando e, até o fim de novembro, começaremos a lançar novos produtos no mercado", afirma.