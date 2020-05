Lucro da Cia Hering desaba quase 90% no 1º tri com fechamento de lojas

A varejista de moda Cia Hering teve uma queda de quase 90% no lucro do primeiro trimestre, diretamente afetada pelas medidas de isolamento social tomadas em meados de março no país para tentar conter a pandemia do coronavírus.

A companhia reportou nesta quinta-feira que seu lucro do período somou 5 milhões de reais, queda de 89,2% ante mesma etapa de 2019. O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês) caiu 80%, para 11,4 milhões de reais.

Segundo a Cia. Hering, a queda refletiu “em grande parte à paralisação das operações na segunda quinzena de março”, o que fez a receita líquida do trimestre recuar 27,2% ano a ano, para 272,1 milhões de reais.

A varejista afirmou que já tem 203 lojas abertas, cerca de 30% do total, e que em abril retomou parcialmente operações fabris e de seu principal centro de distribuição, em Goiás.

A empresa também descontinuou a marca de moda infantil PUC como parte das medidas para racionalizar suas operações.

A companhia reduzimos os salários da administração e aderiu ao programa emergencial de manutenção do emprego, o que permitiu diminuir em 50% de redução da folha de pagamento em abril e maio, medidas que terão maior impacto no segundo trimestre.

A Cia Hering fechou março com caixa líquido de 365,2 milhões de reais, quase estável nas comparações sequencial e anual.