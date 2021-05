Lucro da BR Distribuidora mais que dobra no 1º tri, a R$ 492 mi

A BR Distribuidora reportou nesta terça-feira lucro líquido de 492 milhões de reais no primeiro trimestre, um salto de 110% ante mesmo período de 2020.

Quer aprender a investir melhor? Inscreva-se no curso Manual do Investidor da EXAME Academy.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado também mais que dobrou, para 1,18 bilhão de reais, avanço de 116,9% em um ano, enquanto a receita da companhia subiu 23,3%, para 26,13 bilhões de reais.

O desempenho operacional é "derivado dos ganhos de margens de comercialização, redução dos gastos e maiores receitas com aluguéis e royalties", disse a empresa.

A distribuidora ressaltou que, na comparação anual, houve um crescimento no volume de vendas de 1,6%, apesar do agravamento da pandemia do coronavírus, que voltou a pressionar a demanda de derivados ao longo do primeiro trimestre.

As vendas cresceram principalmente em razão das maiores vendas de diesel (+9,5%), de produtos Ciclo Otto (+8,6%) e Óleo Combustível (+67,4%).

O desempenho positivo compensou vendas menores de produtos de aviação (-12%), setor ainda sobre forte impacto da pandemia da Covid-19, disse a empresa, além de apontar recuo na comercialização de coque (-35,6%).

A companhia ainda ressaltou que as despesas operacionais ajustadas, já normalizadas por efeitos não recorrentes, alcançaram cerca de 58 reais por metro cúbico, ficando 5 reais por metro cúbico abaixo da mesma referência do trimestre anterior.

"Encerramos o primeiro trimestre de 2021 com 8.058 postos em nossa rede, representando um crescimento de 240 postos na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Foram priorizados os investimentos com maiores retornos e com maior potencial volumétrico. Investimos nesse trimestre o valor de 228 milhões de reais no embandeiramento e manutenção da rede."