Localiza anuncia fim de parceria com Hertz

A Localiza anunciou ao mercado na noite de ontem, 19, que rescindiu o contrato de cooperação com a Hertz. As duas assinaram o Instrumento de Rescisão dos Contratos de Cooperação de Marcas (Brand Cooperation Agreement) e de Encaminhamento de Clientes (Referral Agreements).

Ou seja, as duas marcas deixaram de cooperar e de enviar clientes umas às outras. O fim do acordo prevê um plano de transição de pelo menos seis meses. A Localiza informou, em fato relevante, que todas as reservas já feitas serão preservadas, assim como o atendimento aos clientes.

A Localiza havia comprado a operação da Hertz no Brasil em 2016, tornando-se na época uma das maiores locadoras da região. Com o negócio, a Localiza passou a oferecer aos seus clientes a estrutura da Hertz em 140 países – e vice-versa. A parceria era válida por 20 anos inicialmente e também previa a equivalência dos benefícios entre os programas de fidelidade das duas companhias.

Com a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, a americana Hertz pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em maio deste ano. Por isso, a implementação da o instrumento de rescisão está sujeita à aprovação da corte norte-americana responsável pelo processo de recuperação judicial da Hertz, o que foi solicitado pela The Hertz Corporation nesta data.