Laboratório Sabin lança testes de covid-19 e consultoria para empresas

O laboratório Sabin, com quase 300 unidades, começou a oferecer testes de covid-19 e consultoria para empresas na reabertura pós-quarentena, imposta pela pandemia do novo coronavírus. O serviço, lançado há quase dois meses, já atende cerca de 200.000 funcionários de dezenas de empresas. Além dos testes, o grupo também oferece uma consultoria e protocolos para uma volta mais segura ao trabalho.

Outra novidade são os testes por drive-thru, serviço que seria lançado apenas em setembro e foi adiantado por conta da pandemia. Já são cinco unidades com esse serviço. Atualmente, nove das unidades do grupo em Brasília estão voltadas apenas para o atendimento e testagem de pacientes com coronavírus.

O serviço faz parte do investimento em testes e imunização do grupo de clínicas de laboratório feito nos últimos anos, que em 2017 desenvolveu um teste único para zika e chikungunya.

De acordo com Lídia Nery Abdalla, presidente do grupo, ainda há uma quantidade limitada de testes disponíveis para a covid-19 no país, principalmente pelo tamanho do território e da população, mas há cada vez mais novos testes homologados pela Anvisa, com novos fornecedores. Hoje o grupo tem três diferentes fornecedores de testes para a covid-19.

“Com mais fornecedores chegando nos últimos três meses, o custo dos testes para a população e para a rede privada de saúde fica mais baixo”, diz Abdalla. A executiva diz que, além disso, no início da pandemia o país competia globalmente pelo fornecimento de testes e hoje a pandemia está mais controlada em regiões como Ásia e Europa, facilitando o acesso do Brasil.

A empresa investiu cerca de 362 milhões de reais em startups e outras aquisições nos últimos nove anos, como a Amparo Saúde. Firmou também parcerias com aceleradoras. No ano passado, chegou a 1,03 bilhão de reais em faturamento.

Brasília, onde o grupo surgiu, continua responsável pela maior parte do faturamento, cerca de 60%. Mas nos últimos oito anos o grupo empreendeu uma expansão para outras cidades e regiões e hoje está em 12 estados e no Distrito Federal.