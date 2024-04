MetLife e Klimber revolucionam o mercado com o MetLife Xcelerator

Em uma fusão de mais de 150 anos de experiência da MetLife, líder global em soluções financeiras e de proteção, com a inovação disruptiva da Klimber, pioneira no primeiro seguro de vida digital da América Latina, nasce o MetLife Xcelerator: uma plataforma de seguros 100% digital que redefine a maneira como as famílias e indivíduos da América Latina acessam soluções de proteção para vida e saúde.

Transformando a experiência do cliente: de forma rápida, digital e personalizada

O MetLife Xcelerator não é apenas uma plataforma; é uma revolução. Com inteligência artificial e tecnologias disruptivas, proporciona uma jornada rápida e digital aos parceiros. Oferece oportunidades de customização, adaptando-se ao perfil e aos interesses dos clientes, transformando toda a experiência de ponta a ponta.

Disponível em qualquer dispositivo móvel ou computador, a plataforma simplifica a contratação de soluções de proteção. Os clientes podem gerenciar suas apólices, efetuar pagamentos e acessar informações em tempo real. Toda a segurança do que é importante para eles, literalmente, ao alcance das mãos.

A biblioteca de Interface de Programação de Aplicação (API), “Quick Start”, do MetLife Xcelerator permite integrações rápidas e sincrônicas, ao vivo, com os parceiros da seguradora, o que literalmente “acelera” o tempo de integração, de meses, para semanas.

Resultados impactantes: crescimento exponencial e satisfação do cliente

Mais de 1,8 milhão de apólices já foram emitidas por meio do MetLife Xcelerator na América Latina desde o seu lançamento, com destaque para o Brasil, que se beneficia da tecnologia para atender à alta demanda do território.

Segundo Breno Gomes, presidente da MetLife Brasil, a comercialização de seguro de vida em canais de distribuição por meio de parceiros, como bancos, plataformas de investimentos, fintechs, corretores, redes de varejo e veículos, tem crescido de forma expressiva nos últimos anos e, com o MetLife Xcelerator, isso está ainda mais amplificado. “Em números, no canal de parcerias, registramos um crescimento de 32% nas vendas em 2023. Em faturamento, somando todos os canais de distribuição, no último ano crescemos quase quatro vezes mais que o mercado segurador nacional”, afirma o executivo.

O momento é oportuno. Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) mostram que somente 17% da população com mais de 18 anos possui a proteção de um seguro de vida no Brasil. Em contrapartida, a arrecadação em prêmios (valor pago às seguradoras) dos ramos de pessoas apresentou alta de 7,4% entre janeiro e agosto de 2023, conforme levantamento da Federação, a partir de dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados). No total, foram arrecadados R$ 40,2 bilhões no período.

Cristiano Saab, country manager da Klimber Brasil, comentou: "Os negócios já implementados confirmam o impacto e a relevância do Xcelerator, que, de fato, desempenha um papel fundamental no cumprimento do propósito da Klimber de democratizar os seguros e reduzir a lacuna de cobertura na região."

Para conhecer mais sobre esta revolucionária plataforma, acesse o site oficial: [MetLife Xcelerator]