Kedu une experiência e tecnologia para acelerar o crescimento de escolas particulares

Embora o negócio principal de todas as escolas seja ensinar, as instituições de ensino particulares também são empresas que, como todas as outras, precisam lidar com um dia a dia bastante burocrático.

Questões comerciais, financeiras, jurídicas e até de comunicação dividem a agenda e a atenção da direção da escola com o trabalho pedagógico, travando o potencial que a escola tem para crescer e conquistar mercado.

De olho nessa dificuldade, um grupo econômico com mais 40 anos de experiência decidiu reunir toda sua expertise de mercado educacional para criar uma spin-off direcionada para soluções: a Kedu, uma plataforma de crescimento educacional que oferece suporte operacional 360° para escolas particulares do Brasil todo, incluindo garantia de recebíveis, captação de novos alunos e até mesmo consultorias jurídico-administrativas.

Esse suporte é dividido em três pilares: Kedu Bank, Kedu Services e Kedu Marketing. Sem precisar se preocupar com burocracias, o time da escola fica livre para focar todos os esforços no que realmente importa: a aprendizagem.

Escolas com as contas no azul

Ao se tornarem parceiras da Kedu, as escolas têm previsibilidade de receita o ano todo, já que a spin-off garante os recebíveis à escola mesmo em caso de inadimplência, zerando as preocupações das instituições com essa questão. Para esses casos, uma equipe cuidadosa e humana trata do relacionamento com os pais, priorizando sempre a retenção dos alunos e o bom contato entre os responsáveis e a escola.

Mas não é só: os processos administrativos, jurídicos e financeiros também podem ser terceirizados para a Kedu, assim como as ações de captação de novos alunos ─ que se valem das técnicas mais avançadas de marketing digital, inbound sales e geomarketing.

“A Kedu vem para suprir esses diferentes gaps que as escolas têm, oferecendo a elas um aperfeiçoamento em termos de gestão empresarial que acaba resultando em crescimento”, explica Venâncio Freitas, CEO da Kedu. “Para além de um parceiro que garante as mensalidades da escola independente do pagamento dos pais, a Kedu é uma plataforma mais completa, um parceiro de aceleração que pensa no crescimento da escola enquanto empresa.”

Quem é a Kedu?

Apesar de ter nascido neste ano, a Kedu é uma “spin-off” do Grupo Econômico, que estreou no mercado educacional nos anos 1990 como um parceiro de relacionamento e gestão de recebíveis e, desde então, vem incrementando a oferta de soluções para o setor.

Justamente por carregar toda essa bagagem, os planos do grupo para a Kedu sempre foram ambiciosos, e se concretizaram rapidamente: seis meses após o lançamento, a empresa já cresceu três vezes que o inicialmente projetado, atendendo a dezenas de escolas em todas as regiões do Brasil.

“A Kedu tem uma resposta para cada uma das necessidades do cotidiano das escolas”, explica Freitas. Para 2023, o objetivo é aumentar em 35% o número de novos alunos das escolas parceiras da Kedu. “Algumas dessas escolas já eram clientes do grupo e, mesmo assim, têm se surpreendido com o nível de qualidade do suporte que a Kedu oferece. Isso é muito gratificante.”