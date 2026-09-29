Shein vai ficar mais cara? Empresa gasta metade do que ganha com entregas

A Shein construiu boa parte de sua popularidade com roupas baratas, mas o balanço do primeiro semestre de 2026, o primeiro divulgado após a listagem em bolsa, mostrou quanto custa sustentar esse modelo em um cenário de fretes mais altos. Para os analistas, os números também trouxeram sinais de uma estratégia que pode aumentar o preço médio dos produtos vendidos pela plataforma.

No segundo trimestre, as despesas de fulfillment, relacionadas à preparação, processamento e entrega dos pedidos, chegaram a US$ 5,59 bilhões, uma alta de 18,1% em relação a igual período do ano anterior. O valor correspondeu a 50,4% de toda a receita da Shein no trimestre, ante 43,1% um ano antes.

A receita, por sua vez, teve avanço de 0,9%, para US$ 11,08 bilhões, enquanto o lucro líquido ajustado caiu 66,6%, para US$ 228 milhões, levando a margem de lucro líquido ajustado de 6,2% no segundo trimestre de 2025 para 2,1% no mesmo período deste ano.

Por que entregar os pedidos ficou tão caro para a Shein

Mesmo diante da pressão sobre a rentabilidade, a administração decidiu absorver o aumento dos custos logísticos em vez de repassá-lo aos preços, buscando preservar a experiência de compra e o crescimento dos pedidos.

Segundo a Shein, se o impacto provocado pela alta do petróleo e dos fretes fosse excluído, a margem de lucro líquido ajustado teria permanecido em nível próximo ao observado um ano antes.

Analistas da XP chamam a atenção para o peso dessa escolha sobre as contas da companhia, visto que as despesas de fulfillment avançaram cerca de sete pontos percentuais como proporção das vendas e a absorção desses custos mantém a pressão competitiva sobre os varejistas locais no curto prazo.

As margens mais apertadas podem limitar por quanto tempo a estratégia poderá ser mantida.

"Em nossa visão, embora vejamos a Shein como uma concorrente importante, especialmente em um contexto de poder de compra pressionado, acreditamos que os players locais [do Brasil] estão bem posicionados em termos de produto e preço", segundo a XP.

Shein quer vender produtos mais caros nos próximos anos

A estratégia apresentada pela administração envolve ampliar a presença de marcas e mercadorias posicionadas em faixas de preço mais elevadas e mudar gradualmente o mix oferecido pela plataforma.

Em mensagem aos acionistas, o fundador, presidente e CEO da Shein, Yangtian Xu, afirmou que uma das prioridades da companhia para os próximos um ou dois anos será ampliar a variedade de faixas de preço.

Assim, à medida que marcas com preços mais elevados ganharem participação no mix, o preço médio de venda da plataforma deverá subir. A administração acredita que o movimento poderá contribuir para melhorar a rentabilidade.

A XP considera que esse avanço sobre segmentos de maior valor pode favorecer os varejistas brasileiros ao reduzir uma das diferenças de preço entre a Shein e as empresas locais. Para os analistas, a companhia continua sendo uma concorrente relevante, sobretudo em um ambiente de poder de compra pressionado.

"A prioridade declarada pela administração para os próximos anos é migrar para marcas com preços mais elevados. Interpretamos isso como positivo para os varejistas brasileiros, pois poderia reduzir a diferença de preços em relação à Shein", escreveram.

Europa mostra o risco de aumentar preços na Shein

Os números da Europa ajudam a mostrar o impacto que mudanças de preço podem ter sobre a operação. A receita da Shein lá caiu 13,9% no segundo trimestre, para US$ 3,77 bilhões, com a companhia atribuindo parte da retração à queda do volume de vendas após elevar preços e reduzir os gastos com publicidade.

Nos Estados Unidos, a receita recuou 6%, para US$ 2,47 bilhões, enquanto o restante do mundo registrou crescimento de 21,6%, para US$ 4,84 bilhões. A expansão foi impulsionada pelo aumento dos pedidos e da base de clientes na América Latina, desempenho que compensou as parte das quedas.

América Latina vira motor de crescimento da Shein

A Shein não divulgou os números do Brasil separadamente, mas informou que nenhum país fora dos Estados Unidos representou mais de 10% das vendas no primeiro semestre.

Segundo os cálculos da XP, esse dado coloca a receita brasileira em um patamar máximo próximo de US$ 2 bilhões no semestre, enquanto a América Latina aparece como um dos principais vetores de expansão da companhia.

Ao mesmo tempo, grande parte dos custos da empresa está diretamente vinculada à movimentação dos pedidos. Além dos 50,4% da receita consumidos por fulfillment, o custo das mercadorias representou 30,2% das vendas, enquanto marketing respondeu por 13,6%.

Somadas às despesas de tecnologia e administrativas, as despesas operacionais chegaram a US$ 10,85 bilhões, equivalentes a 97,8% da receita, e o lucro operacional caiu de US$ 698 milhões para US$ 235 milhões em um ano.

Modelo da Shein fica mais vulnerável quando o frete dispara

Na avaliação da XP, esse modelo deixa a companhia mais exposta às oscilações de frete do que varejistas com redes físicas de lojas. Enquanto os concorrentes tradicionais têm uma estrutura maior de custos fixos, a Shein trabalha com uma base mais flexível de custos, mas fica mais sensível a choques logísticos.

A companhia também pretende aumentar a quantidade de mercadorias armazenadas mais perto dos clientes europeus, em uma tentativa de acelerar as entregas e aumentar a confiabilidade da operação.

A administração reconhece que a localização de mais estoques deve elevar modestamente as despesas de fulfillment no curto prazo, mas espera que o aumento da densidade de pedidos ajude a compensar esses custos ao longo do tempo.

Caixa bilionário dá espaço para a Shein segurar os custos

A posição financeira da Shein oferece espaço para sustentar esses investimentos e absorver parte das pressões de curto prazo. Ao fim de junho, a empresa tinha US$ 15,25 bilhões em recursos de caixa e gerou US$ 813 milhões em caixa operacional apenas no segundo trimestre.

A XP avalia que essa disponibilidade de recursos dá à companhia capacidade para continuar investindo no negócio, principalmente nas regiões em que cresce mais rapidamente, como a América Latina.

Ao mesmo tempo, a combinação de margens estreitas e despesas logísticas elevadas aumenta a importância de iniciativas capazes de elevar a rentabilidade nos próximos trimestres.

Ações da Shein acumulam forte queda desde o IPO

O resultado foi o primeiro divulgado pela Shein desde sua estreia na Bolsa de Hong Kong, em 1º de setembro. As ações chegaram a cair quase 12% nesta terça-feira, 29, e fecharam em queda de 10,71%, negociadas a HK$ 31,50, cerca de 36% abaixo dos HK$ 48,56 cobrados na oferta pública inicial (IPO, em inglês).

A administração espera que as pressões tarifárias e a volatilidade dos custos logísticos continuem no segundo semestre, embora projete uma aceleração dos pedidos no quarto trimestre, período que concentra datas promocionais importantes como 11.11, Black Friday, Cyber Monday e Natal.