Jovem pede US$ 50 mil para deixar de rastrear jatinho de Elon Musk

O bilionário Elon Musk ofereceu 5 mil dólares para que o jovem Jack Sweeney, de 19 anos, fechasse uma conta no Twitter usada para rastrear o jatinho do bilionário.

Mas a proposta foi recusada, de acordo com informações do site Business Insider. Sweeney afirmou ao site que a proposta não era suficiente para repor a satisfação que ele obtém por gerir a conta.

Segundo o Business Insider, o bilionário abordou o jovem via mensagem direta no Twitter, pedindo que ele encerrasse a conta, e dizendo que ela representava um risco de segurança para o bilionário.

Na conversa, Sweeney discutiu com Musk sobre como seu robô é capaz de rastrear o jatinho do bilionário, e deu conselhos técnicos de como o fundador da Tesla poderia tornar seu jato menos rastreável.

O bilionário então faz uma proposta: “Que tal 5 mil dólares por esta conta e uma ajuda para tornar mais difícil que pessoas loucas me rastreiem?”. Sweeney então responde: “Alguma chance de aumentar isso para 50 mil dólares?”

O jovem diz ainda que o dinheiro o ajudaria a pagar os estudos e poderia ser usado também para comprar um carro.

O bilionário então diz que vai pensar sobre a contra-proposta, mas depois afirma que “não parece certo pagar para fechar a conta”.

A conta no Twitter foi iniciada em junho de 2020, e usa robôs para ler informações públicas de tráfego aéreo, alertando seus seguidores sobre os movimentos do jato particular de Elon Musk. Ao Business Insider, Sweeney disse que começou a conta por ser um fã de Elon Musk.