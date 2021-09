Itapemirim tem promoção de passagens aéreas por R$ 135 com bagagem

A Itapemirim Transportes Aéreos está com promoção de passagens por 135 reais — que já incluem taxas e bagagem despachada — em comemoração à Semana do Cliente. Esses preços são válidos para compras realizadas até domingo, 19, em agências parceiras ou no próprio site da companhia. Há opções entre os dias 16 de setembro e 14 de dezembro, com exceção de datas comemorativas e feriados.

Saindo de São Paulo, o trajeto mais barato é para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no mês de outubro. Desde o Aeroporto de Guarulhos, também há trechos promocionais para Natal, que sai a 285 reais; e Porto Alegre, por 305 reais. E também há opções de Curitiba ao Rio de Janeiro (165 reais); São Paulo a Foz do Iguaçu (195 reais); e Rio de Janeiro a Salvador (205 reais), por exemplo.

Inaugurada no fim de junho, a companhia aérea já opera em 13 aeroportos brasileiros: Belo Horizonte; Brasília (DF); Curitiba; Florianópolis; Fortaleza; Guarulhos (SP); Maceió; Natal; Porto Alegre; Porto Seguro (BA); Recife; Rio de Janeiro; e Salvador. Mas o plano da empresa é ambicioso, com previsão de operação internacional para Portugal em 2023.

De acordo com a Itapemirim, foram transportados 79.529 passageiros no mês de agosto, o que significa aumento de 105% quando comparado a julho — primeiro mês de voos comerciais da empresa. No total, a companhia teve 721 pousos e decolagens no período, o que também representa crescimento de 70% em relação aos primeiros 30 dias de funcionamento. Atualmente, a ITA tem cinco aeronaves.