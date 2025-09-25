2º app mais baixado na App Store paga usuários para gravar chamadas e vende dados a empresas de IA

O aplicativo Neon Mobile alcançou a segunda posição na categoria de redes sociais da App Store dos EUA. O motivo do sucesso? A ferramenta passou a oferecer aos participantes a possibilidade de ganhar dinheiro com a gravação de suas chamadas telefônicas. O conteúdo é vendido para empresas de inteligência artificial.

Segundo informações do site TechCrunch, o Neon paga US$ 0,30 por minuto em ligações entre usuários do aplicativo e até US$ 30 por dia em chamadas para não usuários, além de recompensas por indicações.

A proposta elevou o aplicativo de uma classificação modesta para o topo da loja da Apple em poucos dias, de acordo com dados da empresa de análise Appfigures.

Gravações e venda de dados de voz

De acordo com os termos do Neon, o serviço pode capturar chamadas de entrada e saída. A política comercial prevê a revenda dessas gravações para empresas de IA que buscam treinar e testar modelos de aprendizado de máquina.

O aplicativo diz gravar apenas o lado da conversa de quem usa a ferramenta - a menos que a ligação seja entre dois usuários do Neon.

Apesar disso, o contrato concede à empresa licença mundial, transferível e irrevogável para comercializar e redistribuir os áudios coletados em qualquer formato de mídia.

Especialistas ouvidos pelo TechCrunch apontaram que, mesmo com essa regulação, dados de voz podem ser usados para fraudes, como imitações de voz em chamadas falsas.

Embora a Neon afirme remover identificadores pessoais como nomes, e-mails e números de telefone, advogados alertam que esse "caminho para o anonimato" pode não ser suficiente para impedir abusos. O fundador da Neon, Alex Kiam, não chegou a comentar sobre o caso.