Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2º app mais baixado na App Store paga usuários para gravar chamadas e vende dados a empresas de IA

Aplicativo Neon promete recompensas financeiras em troca do áudio de conversas telefônicas e já está entre os mais populares do iPhone

O aplicativo diz gravar apenas o lado da conversa de quem usa a ferramenta - a menos que a ligação seja entre dois usuários do Neon (KristinaJovanovic/Thinkstock)

O aplicativo diz gravar apenas o lado da conversa de quem usa a ferramenta - a menos que a ligação seja entre dois usuários do Neon (KristinaJovanovic/Thinkstock)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06h13.

O aplicativo Neon Mobile alcançou a segunda posição na categoria de redes sociais da App Store dos EUA. O motivo do sucesso? A ferramenta passou a oferecer aos participantes a possibilidade de ganhar dinheiro com a gravação de suas chamadas telefônicas. O conteúdo é vendido para empresas de inteligência artificial.

Segundo informações do site TechCrunch, o Neon paga US$ 0,30 por minuto em ligações entre usuários do aplicativo e até US$ 30 por dia em chamadas para não usuários, além de recompensas por indicações.

A proposta elevou o aplicativo de uma classificação modesta para o topo da loja da Apple em poucos dias, de acordo com dados da empresa de análise Appfigures.

Gravações e venda de dados de voz

De acordo com os termos do Neon, o serviço pode capturar chamadas de entrada e saída. A política comercial prevê a revenda dessas gravações para empresas de IA que buscam treinar e testar modelos de aprendizado de máquina.

O aplicativo diz gravar apenas o lado da conversa de quem usa a ferramenta - a menos que a ligação seja entre dois usuários do Neon.

Apesar disso, o contrato concede à empresa licença mundial, transferível e irrevogável para comercializar e redistribuir os áudios coletados em qualquer formato de mídia.

Especialistas ouvidos pelo TechCrunch apontaram que, mesmo com essa regulação, dados de voz podem ser usados para fraudes, como imitações de voz em chamadas falsas.

Embora a Neon afirme remover identificadores pessoais como nomes, e-mails e números de telefone, advogados alertam que esse "caminho para o anonimato" pode não ser suficiente para impedir abusos. O fundador da Neon, Alex Kiam, não chegou a comentar sobre o caso.

Acompanhe tudo sobre:AppleDownloadsInteligência artificialFraudes

Mais de Tecnologia

Waymo, da dona do Google, lança robotáxis 'empresariais' em três cidades dos EUA

Instagram atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed

Google Fotos libera edição por IA com comandos de voz e texto no Android

Pesquisadores aplicam IA em drone-robô para a manutenção em redes de alta tensão em Santa Catarina

Mais na Exame

Casual

Ollee Watch One atualiza relógios Casio clássicos com Bluetooth e rastreamento de passos

EXAME Agro

Agro brasileiro comercializou R$ 8 trilhões em 2024, revela estudo do Empresômetro

Mercados

Ibovespa está nas alturas, mas UBS ainda vê bolsa barata e 'dois ventos' soprando a seu favor

Negócios

Melhores e Maiores 2025: o mais reconhecido prêmio da economia brasileira acontece hoje