HSBC anuncia queda de 35% no lucro líquido em 2020

O banco HSBC anunciou nesta terça-feira que seu lucro líquido registrou queda de 35% em 2020 e se comprometeu a acelerar a reorientação para o mercado asiático, apesar das tensões entre China e Estados Unidos, em um contexto marcado pela pandemia.

O lucro líquido anual foi de 3,9 bilhões de dólares, contra US$ 5,9 bilhões do ano anterior, um retrocesso provocado em parte parte a perdas de crédito e gastos por depreciação acima do esperado.

"A pandemia afetou inevitavelmente nosso resultado financeiro em 2020", afirmou o presidente do grupo, Mark E Tucker.

Os resultados foram registrados no momento em que o banco, que sempre teve um pé na Europa e outro na Ásia, optou por reforçar a presença no continente asiático.

O banco decidiu suprimir 35.000 postos de trabalho e reduzir seu tamanho nos Estados Unidos e Europa.

O HSBC obtém 90% de seus lucros na Ásia, onde China e Hong Kong são mercados cruciais.