Gafisa apresenta balanço de 2021 nesta sexta

A construtora Gafisa, que tem capital aberto na bolsa desde 2006, divulga os resultados do quarto trimestre de 2021 e o consolidado daquele ano nesta sexta-feira.

A empresa é a quarta maior do setor e durante os três trimestres anteriores do ano atingiu 384 milhões de reais em vendas. Com o mesmo período de 2020, esses nove meses mostraram um crescimento de 131,6%.

Ao longo dos trimestres do ano passado, as vendas contratadas da Gafisa tiveram alta do primeiro trimestre para o segundo. No terceiro, elas tiveram uma queda de quase 50 milhões de reais. O primeiro trimestre vendeu 538 milhões, o segundo 698 milhões e o terceiro 656 milhões.

Apesar da pequena queda, os lançamentos estavam em crescimento nestes mesmo períodos. O valor somado de lançamentos no fim do segundo semestre foi de 1,2 bilhão. No fim do terceiro, somava 1,6.

Em 2020, a empresa montou um braço de investimentos em propriedades comerciais. Desde então, ela comprou os shoppings Jardim Guadalupe e Fashion Mall, ambos no Rio. Nos últimos meses, ela admitiu que mantém conversas com a empresa de shoppings BRMalls.

Para os resultados deste quarto trimestre, resta ver se com a retomada da pandemia devido a mais flexibilizações do isolamento social, os resultados financeiros vão mostrar alguma força.