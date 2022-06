Fusão de cervejarias: CBCA e Startup Brewing querem faturar R$ 70 mi em 2022

A Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal (CBCA) e Startup Brewing assinaram nesta semana um acordo de fusão entre as duas cervejarias. A expectativa é dobrar a capacidade produtiva e faturar R$ 70 milhões em 2022.

A CBCA passa a ter três fábricas, uma em Pomerode, Santa Catarina, e duas no interior de São Paulo: Piracicaba e agora Itupeva. Juntas, as três unidades produtivas da CBCA somam capacidade de quase 500 mil litros mensais. Além disso, a cervejaria conta com centros de distribuição em São Paulo e Tijucas, Santa Catarina.

Com cerca de 800 investidores, o projeto prevê investimento de R$ 7 milhões nos próximos três anos, o que elevará a produção para 800 mil litros mensais. Para 2024, a cervejaria espera dobrar o faturamento, seguindo o ritmo de crescimento de 70% ao ano desde 2016.

“São Paulo tem um potencial enorme e, por isso, estamos reforçando nossa distribuição no estado, criando um corredor logístico que liga o oeste paulista à região de Campinas, capital e litoral. A Startup Brewing é a parceira ideal para fortalecer essa estratégia”, diz Gustavo Barreira, CEO da CBCA.

A CBCA foi criada em 2019 a partir da fusão de duas das principais microcervejarias brasileiras: a Leuven, de Piracicaba, no interior paulista, e a Schornstein, de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

