Meta oferece treinamentos gratuitos para impulsionar empreendedores LGBTQIA+

A 20ª Feira Cultural da Diversidade da Parada LGBTQIA+ vai acontecer nesta quinta-feira, 16, no Largo do Arouche, em São Paulo. Neste ano, a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, vai oferecer treinamentos gratuitos para impulsionar os negócios de empreendedores LGBTQIA+.

No evento, realizado anualmente pela Associação da Parada Orgulho LGBT, empreendedores poderão acessar, gratuitamente, treinamentos presenciais sobre anúncios do Instagram, Lojas do Instagram, WhatsApp Business e Reels, todos produzidos e ministrados por especialistas e pensados para alcançar mais pessoas.

Em parceira com a Meta, a EXAME vai participar da cobertura da 20ª Feira Cultural da Diversidade da Parada LGBTQIA+. Ricardo Silvestre, fundador e CEO da Black Influence, vai compartilhar uma série de conteúdos sobre empreendedorismo no Instagram da EXAME.

Confira a programação da Meta na feira:

10h00 - Saiba como o WhatsApp Business pode te ajudar a vender mais



- Saiba como o WhatsApp Business pode te ajudar a vender mais 10h30 - Comunidades para Marcas: como desenvolver uma comunidade alinhada aos seus objetivos de negócio



- Comunidades para Marcas: como desenvolver uma comunidade alinhada aos seus objetivos de negócio 11h00 - Oficina Reels: como utilizar Reels do Instagram e Facebook para a divulgação do seu negócio, com dicas para turbinar habilidades de criação de conteúdo digital



- Oficina Reels: como utilizar Reels do Instagram e Facebook para a divulgação do seu negócio, com dicas para turbinar habilidades de criação de conteúdo digital 12h00 - Impulsione o seu negócios com anúncios no Instagram



- Impulsione o seu negócios com anúncios no Instagram 12h15 - Instagram Ads: como usar os anúncios no Instagram, quais os formatos disponíveis, botões de chamadas para ação e dicas para alcançar mais pessoas



- Instagram Ads: como usar os anúncios no Instagram, quais os formatos disponíveis, botões de chamadas para ação e dicas para alcançar mais pessoas 12h30 - Comece a vender online usando as Lojas do Instagram



- Comece a vender online usando as Lojas do Instagram 13h00 - Workshop “O Tripé do Empreendedor de Sucesso” (Eduardo Trevissan, Gerente Sênior de Marketing de Produto Intuit)



- Workshop “O Tripé do Empreendedor de Sucesso” (Eduardo Trevissan, Gerente Sênior de Marketing de Produto Intuit) 13h20 - Saiba como o WhatsApp Business pode te ajudar a vender mais



- Saiba como o WhatsApp Business pode te ajudar a vender mais 13h50 - Oficina de Reels



- Oficina de Reels 15h00 - Impulsione o seu negócios com anúncios no Instagram



- Impulsione o seu negócios com anúncios no Instagram 15h30 - Instagram: Comece a vender online usando as Lojas do Instagram



- Instagram: Comece a vender online usando as Lojas do Instagram 16h00 - Encerramento com a palestra “A comunidade LGBTQIA+ unida para empreender com orgulho”, da Micro Rainbow e Aliança Nacional LGBTI

____________________________________________________________________________________

Mês do Orgulho Meta: 20ª Feira Cultural da Diversidade da Parada LGBTQIA+

Quando: 16 de junho, quinta-feira, a partir das 10h00

Onde: Largo do Arouche, centro de São Paulo

Entrada: Gratuita