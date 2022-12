Fundado por Carlinhos Maia, banco digital Girabank quer novos sócios — dá para virar um com R$ 10

Um dos bancos digitais com maior apelo nas classes C e D, o Girabank está abrindo cotas para novos sócios — e o investimento inicial pode ser a partir de R$ 10.

Fundado pelo humorista e influenciador digital alagoano Carlinhos Maia, no começo de 2022, o Girabank tem 1,3 milhão de contas ativas e mais 1 milhão em processamento, segundo dados do próprio banco digital.

A meta é levantar R$ 10 milhões com a iniciativa dos novos sócios. A captação dará 2,55% dos lucros apurados aos novos sócios.

"Nosso objetivo é monetizar nossa base com produtos financeiros e não financeiros com a captação de R$ 10 milhões, que serão usados no marketing, tecnologia e operações", diz Maia.

Como se tornar um sócio do Girabank

Para se tornar um investidor do Girabank, é preciso adquirir DIVIs, uma espécie de ação da fintech que será ofertada na DIVI•hub, plataforma focada na negociação de ativos compartilhados e homologada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A DIVI•hub é responsável pela captação.

O instrumento por trás da captação é um contrato de investimento coletivo em forma de sociedade em conta de participação, um valor mobiliário homologado pela CVM.

"É um modelo inaugurado pela DIVI•hub e garante participação nos lucros para os investidores sem o risco de chamada de capital em caso de processo trabalhista, falência ou recuperação judicial", diz Ricardo Wendel, fundador e CEO da DIVI•hub.

"Ao mesmo tempo, garante ao emissor uma forma simples de buscar investimento sem dívida e sem precisar colocar os investidores no captable."

Ao injetar recursos no empreendimento, o investidor terá uma fatia dos lucros. Além disso, no futuro, o dono dos DIVIs também poderá negociar seus ativos com outros investidores e ao preço que estipular, abrindo também outra frente de ganhos financeiros.

“O Girabank nasceu para ser um digital bank para todos e ajudar, principalmente, a população desbancarizada a ter acesso a conta, empréstimo e outros tantos produtos", diz Carlinhos Maia, uma das principais personalidades da internet brasileira. São 26 milhões de seguidores apenas no Instagram.

O que oferece o Girabank

Entre os serviços oferecidos pela fintech estão:

a realização de transferências via Pix

depósitos e pagamentos sem a cobrança de taxas de manutenção

cartões na modalidade crédito pré-pago, nas versões física e digital

um clube de vantagens, o GiraClub, com benefícios como seguro contra acidentes

em dezembro o app do banco digital deve estar habilitado para compra de chip para celular

A captação vai acelerar o desenvolvimento de novos produtos no Girabank. Até março de 2023, a expectativa da direção do banco digital é ter:

cartão pós-pago, o Giracell

link de pagamento

empréstimo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

conta de múltiplos usuários

subconta de usuários

adquirência CC

criptomoedas

Quem é a DIVI•hub

“O Girabank possui números muito expressivos, como o recorde de abertura de contas, a rápida ascensão em downloads nas lojas de aplicativos. Sabemos que podemos melhorar ainda mais esse mercado por meio da democratização de produtos financeiros para todas as pessoas”, diz Pedro Marrey Sanchez, fundador e investidor do Girabank.

O investimento total ao longo do projeto do Girabank foi de R$ 170 milhões.

A DIVI•hub é uma plataforma de investimentos em negócios criativos e de impacto, homologada sob instrução 88 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Fundada por Wendel em 2020, a DIVI•hub inaugurou a modalidade chamada de "passion investment" — investimentos em negócios que apelam para gostos e desejos dos ivnestidores, como projetos de entretenimento ligados a criadores de conteúdo.

Em junho de 2022, a DIVI•hub atingiu um marco inédito entre as plataformas de crowdinvesting no Brasil, captando R$ 1 milhão em apenas 42 minutos para o projeto de inauguração da Love Cabaret liderado pelo empresário Facundo Guerra, casa noturna localizada no antigo imóvel da boate Love Story, no centro de São Paulo.