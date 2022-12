Ela se divorciou e ficou endividada. Hoje, é sócia de franquia de limpeza que fatura R$ 130 milhões

As histórias de superação estão presentes na trajetória de muitas empreendedoras. Aos 44 anos, Juliana Pitelli já passou por um divórcio conturbado, dívidas e uma rotina com dois empregos. Há 10 anos, ela escreve uma história de sucesso na franquia Maria Brasileira, o que a levou a se tornar sócia da maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do Brasil.

Criada em 2012, a Maria Brasileira está presente em todas as regiões do Brasil com mais de 450 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra,sanitização, copeira e zeladoria. A rede fatura R$130 milhões e a expectativa é bater a marca de 500 unidades em 2023.

Quem é a empreendedora

Filha de pai caminhoneiro e mãe dona de casa, Pitelli nasceu na capital paulista, mas viveu a vida toda no interior. Formada em Letras, mudou-se para São José do Rio Preto em 2000, para ajudar o irmão em um novo projeto. Ela ocupou o cargo de vendedora e se especializou em vendas de vidros de carros, gerenciando a área de relacionamento com seguradoras da empresa.

Tudo mudou depois de 12 anos. O irmão encerrou o contrato com as seguradoras e, sem volume de vendas, precisou deixar o cargo. Na mesma época, quando Pitelli estava se divorciando e morando de favor com a sua filha na casa de um amigo, o irmão emprestou dinheiro e ela conseguiu dar entrada em um apartamento na cidade.

Para pagar a dívida em um ano, ela resolveu trabalhar em dois turnos. Enquanto cumpria aviso prévio, foi buscar emprego em restaurantes da cidade para que pudesse, com dois salários.

“Estipulei a meta de em um ano pagar a dívida. Cheguei em uma pizzaria e perguntei se havia vaga para o período noturno. Fiz o teste para garçonete, algo que nunca havia trabalhado na vida, e passei. Enquanto isso também enviava currículos para atuar durante o dia, quando achei uma vaga de recepcionista e resolvi me inscrever, sem nem saber de que empresa se tratava”, diz.

A vaga de recepcionista era na empresa de serviços de limpeza Maria Bonita. Ao chegar no RH, descobriu que a vaga havia sido preenchida, mas que tinha uma outra para vendedora e ela se encaixava no perfil. Em 2013, ela entrou para a equipe de expansão da rede Maria Brasileira.

"Agradeço a oportunidade que a Maria Bonita me deu lá atrás. Eu passei no processo seletivo e sei que eles poderiam ter contrato alguém com um contexto de vida menos complicado do que o meu", diz a vendedora.

A história na Maria Brasileira

A história de Pitelli está ligada ao crescimento da Maria Brasileira e sua entrada para o franchising. Naquele ano, ela entrou na equipe de expansão da rede e continuou trabalhando como garçonete.

“Durante um ano eu trabalhava de dia na Maria Brasileira e antes de sair já colocava o uniforme da pizzaria para ir direto. No primeiro mês eu vendi quatro franquias e percebi que essa era a oportunidade da minha vida. Desde que entrei, sempre fui a melhor vendedora, em todos os meses da minha história aqui. Ganhei todos os prêmios e continuo ganhando, justamente por isso conquistei, em 2016, o cargo de gerência do setor”, diz.

Em novembro de 2020, Juliana foi convidada para se tornar sócia da rede e, no ano seguinte, assumiu o cargo.

“Realizei grandes sonhos da minha vida: hoje tenho imóveis, visitei vários países e consigo manter minha filha na universidade, tudo isso sem perder minha essência. Sempre amei a marca como se fosse minha”, diz.

A franquia Maria Brasileira

Além de continuar atuando nas vendas, atualmente Juliana mantém relacionamento direto com os franqueados.

A rede de serviços de limpeza conta hoje com cinco modelos de negócio de acordo com o tamanho da cidade. Entre os modelos home based, o investimento inicial varia entre R$ 42,9 mil a R$ 70,9 mil. O prazo de retorno médio é de 14 meses e o faturamento médio de cada unidade varia entre R$ 40 mil a R$ 60 mil.

A loja física para cidades acima de 100 mil habitantes tem um investimento inicial de R$ 84,9 mil, com faturamento médio de R$ 60 mil e prazo de retorno de 14 meses.

