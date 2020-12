Fortune 500 tem novo recorde de mulheres CEOs — mas percentual é baixo

O número de CEOs mulheres na lista Fortune 500, das 500 maiores empresas do mundo, atingiu um novo recorde. Agora são 41 mulheres na lista.

A mais nova integrante da lista é Lauren Hobart, anunciada na semana passada como nova CEO da varejista de artigos esportivos Dick’s Sporting Goods. Hobart sucedeu Ed Stack, CEO da companhia desde 1984 e filho do fundador.

Recentemente, outras empresas da lista das 500 maiores do mundo anunciaram mulheres no cargo de CEO. É o caso da rede de farmácias CVS Health, com Karen Lynch com CEO, do Citigrup, com Jane Fraser, e da fabricante de produtos de limpeza Clorox, com Linda Rendle à frente.

Ainda assim, somente 8% das empresas presentes na Fortune 500 são lideradas por mulheres. E apenas três delas são mulheres não brancas. De acordo com um estudo da McKinsey, o número de mulheres no comando das empresas foi de 17% para 21% entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020.