'Desenvolver essas áreas faz diferença nas decisões', diz CEO da Skims, avaliada em US$ 4 bilhões

Jens Grede, cofundador da marca de Kim Kardashian, afirma que a intuição é um “músculo” estratégico nas finanças

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13h42.

Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 13h50.

Na liderança de uma empresa avaliada em US$ 4 bilhões, Jens Grede não atribui seu sucesso apenas a números, planilhas ou grandes campanhas.

Para o CEO da Skims, — marca fundada ao lado de Kim Kardashian —, uma habilidade muitas vezes subestimada é fundamental para a performance de executivos e negócios: a intuição. As informações são da CNBC Make It.

Em entrevista ao podcast Aspire, Grede defendeu que confiar no próprio instinto não é dom, é treino e, principalmente, uma vantagem competitiva em contextos de risco e alta pressão, comuns no universo das finanças corporativas.

“Seu instinto é, na verdade, sua memória coletiva, sua experiência e aprendizados coletivos, você pode desenvolver esse músculo.”, afirma o CEO.

Intuição e risco: um novo olhar para a tomada de decisão

Em setores onde decisões estratégicas impactam diretamente bilhões de dólares em valor de mercado, a capacidade de agir com base em percepções rápidas e confiáveis é um diferencial.

Para muitos profissionais, especialmente os mais analíticos ou que não gostam de correr riscos, confiar no instinto pode parecer arriscado.

Mas Grede argumenta que é justamente nesse ponto de desconforto que a evolução acontece.

“Pessoas dizem: ‘É assim que eu sou. Eu penso demais. Procrastino.’ E usam isso como desculpa para não fazer as coisas”, afirmou o CEO.

Ao assumir que a intuição pode ser desenvolvida, ele propõe uma mudança de mentalidade valiosa para líderes financeiros: o fortalecimento da confiança decisória, mesmo em contextos incertos.

Como treinar o instinto: hábitos que constroem autoridade

Para afiar sua própria intuição, o executivo mantém rotinas de informação e confronto de ideias: lê jornais por uma hora todas as manhãs, ouve podcasts apresentados por pessoas com opiniões opostas e faz perguntas constantemente.

“Não sou um corredor veloz, mas se eu me dedicasse, talvez pudesse correr um pouco mais rápido… Você pode desenvolver esse músculo e se tornar um tomador de decisões mais rápido.”

Essa prática tem efeitos diretos na forma como líderes financeiros gerenciam riscos, identificam oportunidades e conduzem negociações.

Em um cenário em que tempo e assertividade valem milhões, a intuição deixa de ser algo abstrato e passa a ser um ativo decisório valioso e mensurável.

Tomada de decisão como pilar de liderança financeira

A reflexão de Grede tem eco direto nas salas de reuniões e nos comitês de investimentos, visando confiar no próprio julgamento, mesmo sem todas as variáveis matemáticas à mão. Isso é o que muitas vezes separa líderes medianos de visionários.

“Quando você vai contra esse pressentimento, as coisas sempre acabam mal”, afirmou ele.

Ao tratar a intuição como uma habilidade estratégica, e não como um impulso emocional, Grede oferece um alerta útil para CFOs, controllers, consultores e investidores: desenvolver o instinto é parte da formação executiva moderna.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

