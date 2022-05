Ford fecha acordo de venda da fábrica em Taubaté para construtora

A Ford anunciou nesta quarta-feira, 18, que fechou acordo de venda da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, para a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário, a mesma que comprou dois anos atrás as instalações de São Bernardo do Campo, onde a montadora produzia caminhões. A partir de agora, informa a Ford, começa o processo de diligência para a conclusão do negócio, que também depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A expectativa é que todo o processo seja concluído no prazo de 60 a 90 dias. Após anos de perdas significativas no Brasil, a Ford anunciou em janeiro de 2021 que não produziria mais no País.

Hoje, os veículos da marca vendidos no mercado brasileiro são importados, principalmente, de fábricas da Argentina e do México além do Uruguai, onde uma linha terceirizada monta a van Transit.

Além de Taubaté, onde produzia motores, a Ford fechou a fábricas que fabricavam os modelos EcoSport e Ka, em Camaçari (BA), e os jipes da marca Troller, em Horizonte (CE). Para essas unidades, contudo, a multinacional americana ainda busca um comprador.

