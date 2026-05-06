Mais eficiência e menos riscos: folha de pagamento digital marca nova fase na gestão das PMEs

Apesar do avanço da tecnologia no universo das pequenas e médias empresas, a gestão da folha de pagamento ainda concentra alguns dos maiores riscos operacionais na rotina das PMEs brasileiras. Muitos negócios ainda operam a folha de pagamento com processos manuais e baixa integração entre sistemas, um cenário que pode gerar dados descentralizados, erros recorrentes e prejuízos silenciosos.

Alessandro Garcia, co-CEO e cofundador da HR Tech brasileira Sólides, explica que falhas aparentemente simples, como lançamentos incorretos, descontos indevidos ou erros no cálculo de encargos, podem gerar os chamados passivos trabalhistas silenciosos. Esses problemas, muitas vezes invisíveis no curto prazo, acabam resultando em multas, ações judiciais e perdas financeiras relevantes.

Em 2025, as empresas pagaram cerca de R$ 50,6 bilhões em ações trabalhistas, o maior valor nominal da série histórica. Em 2020, o valor desembolsado pelas empresas foi de R$ 29 bilhões, o que representa um salto de aproximadamente 74,5%.

A falta de integração entre dados como controle de ponto, benefícios e folha de pagamento, por exemplo, pode gerar informações desencontradas e atrasos na atualização de dados. Tudo isso aumenta o risco de pagamentos incorretos e compromete a confiabilidade da operação. Para as lideranças, além do retrabalho, esses são problemas que podem gerar insegurança jurídica e desgaste com as equipes.

“O empreendedor de PME normalmente só percebe o tamanho do problema com a folha quando ele já virou um passivo. Dados do nosso Mapa do RH e DP mostram que mais de 70% dos casos trabalhistas estão ligados à falta de tecnologia e automatização no Departamento Pessoal. Um erro de lançamento, um benefício calculado errado, uma obrigação do eSocial não cumprida... cada um desses pontos, isoladamente, parece pequeno. Mas, na soma, eles comprometem caixa, geram ações judiciais e consomem horas da equipe que deveriam estar em outro lugar. A folha mal gerida é um risco que a empresa carrega sem saber”, explica Garcia.

É por isso que, mais do que uma questão contábil, a folha de pagamento tornou-se um termômetro da maturidade da gestão empresarial. Nesse contexto, a adoção de ferramentas tecnológicas ajuda a padronizar esses processos.

Conhecida por oferecer uma tecnologia que une RH e Departamento Pessoal em uma mesma plataforma, a Sólides destaca a Folha de Pagamento Digital como uma solução desenvolvida para simplificar a gestão dessa tarefa. A ferramenta funciona de forma 100% online e em nuvem, permitindo centralizar dados, automatizar cálculos e integrar diferentes processos do Departamento Pessoal.

“Durante muito tempo, a folha de pagamento foi tratada como um processo complexo, caro e dependente de infraestrutura local no modelo on-premise. Ao digitalizar essa operação na nuvem, com segurança e acesso em tempo real, conseguimos tornar a gestão da folha mais simples, acessível e previsível para pequenas e médias empresas. Em vez de controles paralelos e dados espalhados, a empresa passa a ter tudo centralizado em um único ambiente”, afirma Garcia.

Tecnologia como aliada da gestão

Mais do que automatizar tarefas, a nova geração de soluções incorpora inteligência artificial para transformar a forma como o Departamento Pessoal opera. Com automação inteligente, sistemas passam a processar variáveis em tempo real, aplicar regras automaticamente e identificar inconsistências antes que se tornem problemas maiores.

Isso também ajuda a inserir as PMEs que adotam ferramentas como a Folha de Pagamento Digital na chamada “era da IA”, que propõe a redução da dependência de intervenções manuais, aumento da precisão dos cálculos e mais assertividade na tomada de decisões.

Garcia destaca, ainda, que a centralização de dados em uma única plataforma também permite maior controle e visibilidade das informações, reduzindo falhas causadas por sistemas desconectados.

“A digitalização da folha não é sobre tecnologia pela tecnologia. É sobre dar à PME a mesma segurança operacional e jurídica que as grandes empresas já têm. Quando você centraliza dados, automatiza cálculos e integra ponto, benefícios e folha em uma única plataforma, você tira o gestor do modo ‘apagar incêndio’ e o coloca no controle do negócio. Esse é o salto que a digitalização representa para quem quer crescer com solidez”, destaca o executivo.

Riscos e complexidades

A Sólides destaca que a complexidade da legislação trabalhista brasileira também é um fator a ser considerado pelas PMEs, uma vez que torna inviável sustentar operações baseadas em processos manuais no longo prazo.

No país, a gestão da folha vai além do cálculo de salários, estando diretamente ligada ao cumprimento de obrigações legais rigorosas, com destaque para a integração com o eSocial, que exige o envio de dados detalhados e atualizados em tempo real. Assim, a necessidade de manter dados precisos, atualizados e integrados torna o processo ainda mais desafiador.

No caso da Folha de Pagamento Digital, a solução automatiza eventos como admissões, férias, reajustes e benefícios, reduzindo erros manuais e acelerando o fechamento da folha. Outro diferencial está na integração com o ecossistema da empresa, conectando folha, RH, ponto e outros módulos em uma única plataforma.

Essa abordagem contribui para maior consistência dos dados, melhora a comunicação entre áreas e fortalece a conformidade com a legislação trabalhista, incluindo o eSocial.

Integração, segurança e ganho de produtividade

Funcionando de forma 100% online e em nuvem, a Folha de Pagamento Digital da Sólides consegue automatizar os cálculos e processar eventos como admissões, férias, reajustes e benefícios de forma integrada, reduzindo significativamente erros manuais e o tempo gasto em conferências.

Com processamento em tempo real e alta capacidade de automação, a ferramenta também permite fechar a folha com muito mais agilidade, além de oferecer visibilidade completa das informações financeiras e trabalhistas em um só lugar.

Segundo a empresa, o diferencial da ferramenta está na integração com o ecossistema de gestão de pessoas da própria Sólides, conectando folha, RH, ponto e outros módulos em uma única plataforma. Essa abordagem garante maior consistência dos dados, facilita a comunicação entre áreas e reforça a conformidade com a legislação, incluindo integração com o eSocial, ao mesmo tempo em que reduz custos operacionais e aumenta a produtividade das equipes.

A automação de cálculos, por exemplo, elimina uma das principais fontes de erro. Ao processar variáveis em tempo real e aplicar regras automaticamente, sistemas digitais reduzem a dependência de intervenção manual e aumentam a precisão dos resultados.

Além disso, a centralização de dados em uma única plataforma reduz a fragmentação e melhora a consistência das informações. Isso não apenas diminui o retrabalho, mas também fortalece a governança da operação.

A digitalização também tem impacto direto na produtividade das equipes. Segundo a Sólides, a automação da folha permite reduzir significativamente o tempo gasto com tarefas operacionais, como cálculos, conferências e ajustes. Com isso, profissionais de RH e DP deixam de atuar apenas como executores de rotinas e passam a ter espaço para atividades mais estratégicas, como análise de dados e apoio à tomada de decisão.

Esse ganho de eficiência é especialmente relevante em PMEs, onde equipes enxutas precisam lidar com múltiplas responsabilidades.

Uma mudança estrutural em curso

A Sólides destaca que a solução foi pensada para romper com a lógica de produtos isolados e reforçar uma abordagem mais completa para as empresas. A digitalização da folha de pagamento representa, portanto, uma mudança estrutural na gestão empresarial, transformando uma rotina historicamente complexa em um processo mais eficiente e seguro.

Outro ponto relevante é a acessibilidade. A evolução dos modelos de software tem permitido que soluções antes restritas a grandes empresas cheguem a todos os negócios de forma mais viável financeiramente. Esse movimento amplia o alcance da digitalização e contribui para reduzir a desigualdade tecnológica no mercado.

Para as PMEs, onde a eficiência operacional depende, muitas vezes, da capacidade de simplificar processos sem exigir especialização, o impacto dessa mudança estrutural marca um passo decisivo na construção de negócios mais competitivos, preparados para crescer em um ambiente cada vez mais orientado por dados e tecnologia.