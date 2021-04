Flávio Rocha: jantar de hoje com Bolsonaro vai ser para discutir reformas

Um grupo de empresários irá se reunir na noite de hoje (7), em São Paulo, em um jantar com representantes do Governo para discutir a retomada econômica do país. O evento acontecerá na casa de Washington Cinel, dono da empresa de segurança Gocil.

Na pauta, está a agenda de reformas econômicas, como as mudanças tributárias e a retomada à normalidade. Além do presidente Jair Bolsonaro, os ministros da economia, Paulo Guedes e ministros da saúde, comunicação e infratestrutra, Marcelo Queiroga, Fábio Faria e Tarcísio Gomes também estarão presentes.

Segundo Flávio Rocha, dono da Riachuelo e um dos convidados para o evento, a grande prioridade será discutir a urgência em acelerar reformas econômicas com foco na retomada à normalidade no segundo semestre do ano. "Como de costume, a ideia é ouvir - ainda mais do que falar", diz. A pluralidade de setores empresariais envolvidos, segundo Rocha, permitirá uma análise mais aprofundada das ações necessárias no âmbito federal para contribuir com a reestruturação dos negócios.

“Não há espaço para erros. Temos de fazer o necessário para a retomada, para não termos uma catástrofe econômica pós-catástrofe biológica”, diz. Para Rocha, haverá unanimidade entre os empresários no que diz respeito à necessidade de uma reforma adminstrativa mais ousada, sem privilégios e com foco em privatizações.

Entre os assuntos em pauta, os empresários também esperam discutir a aprovação da compra de vacinas pela iniciativa privada. A Câmara aprovou ontem, 6, o texto-base que libera a aquisição de doses por empresas sem a necessidade doação total do volume ao SUS. “Isso atende a nossa preocupação em trazer um maior equilíbrio social”, diz.

"Desde que expressamos nossa vontade em adquirir vacinas, temos sido mal interpetados. A nossa crença é que como numa guerra, recursos devem ser destribuídos com sabedoria entre os mais vulneráveis”, diz.