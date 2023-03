Flash, de benefícios flexíveis, adquire FolhaCerta e mira controle de ponto e férias

A startup Flash, de benefícios flexíveis, anunciou a compra de 100% da startup FolhaCerta, que oferece sistema para gestão de colaboradores a partir do controle de ponto, férias e jornada. Com a aquisição, a empresa pretende estender o leque de serviços oferecidos ao setor de recursos humanos, indo além dos benefícios flexíveis e criando soluções que facilitem a gestão de funcionários.

A ideia é ir além dos benefícios flexíveis, atual carro-chefe da startup, e criar uma plataforma completa para o RH, com produtos que vão do controle de ponto ao monitoramento de engajamento dos colaboradores. A primeira movimentação em favor desse desejo aconteceu há seis meses, quando a Flash comprou a startup ExpenseOn, de controle de despesas corporativas.

Pouco tempo depois, lançou um módulo voltado à admissão, treinamento e engajamento. A área voltada a essas soluções, na Flash, ganhou o nome de Flash People.

Agora, com a FolhaCerta, a Flash pretende contemplar toda a jornada colaborador, do recrutamento aos treinamento contínuos, em uma única plataforma.

A demanda por uma nova modalidade capaz de atender a questões mais intrínsecas do controle de jornada surgiu da própria base de empresas usuárias da Flash, afirma Jan Christian, líder de Flash People. “Quando fomos ao mercado para ver como desenvolver isso, entendemos que seria um dos módulos mais difíceis para desenvolver", diz.

O tempo para desenvolvimento do novo produto, segundo ele, seria de pelo menos dois anos. "Por isso, faria mais sentido buscar a experiência de fora e trazer isso pronto para cá”.

O que faz a FolhaCerta

Fundada em 2017, a FolhaCerta desenvolveu um software para a marcação de ponto, permitindo que colaboradores registrem horas extras, ausências, entradas e saídas, além de informações de férias. Tudo isso pode ser feito por computador ou aplicativos para celular.

Do lado do RH, a facilidade está em administrar diferentes períodos de ausência, aprovação de férias e até mesmo bonificações com base em presença e pontualidade. Esse cruzamento de dados é facilitado, já que asmpresas podem utilizar a Flash para outras finalidades além do controle de jornada.

"Uma das principais dores do RH é a dependência de incontáveis softwares para diferentes funções. A proposta da Flash People é justamente simplificar isso tudo", diz Christian.

Com a aquisição pela Flash, o fundador da FolhaCerta torna-se sócio da vertical de gestão de pessoas da startup. Além disso, os 27 funcionários da empresa seão incorporados à nova unidade de negócio.