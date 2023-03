Plataforma de fan tokens anuncia programa de aceleração para startups de US$ 50 milhões

A Chiliz, empresa responsável pelos fan tokens da Sócios.com, anunciou na última quarta-feira, 1, a criação de um programa de aceleração de startups de US$ 50 milhões. O valor deverá ser investido na capacitação de projetos em blockchain de estágio inicial, além da expansão da indústria de esportes na Web3, também conhecida como a nova fase da internet.

“Na Chiliz, estamos aproveitando a tecnologia blockchain para construir comunidades onde as equipes esportivas possam ter um relacionamento direto e troca de valor com seus fãs. Ter desenvolvedores que escolhem a Chiliz Chain para desenvolver seus novos e inovadores projetos é fundamental para nossa visão, permitindo-nos construir um ecossistema de experiências para os fãs e transações onde os fan tokens atuem como uma 'chave digital' que pode funcionar em qualquer produto ou experiência construída em nossa infraestrutura”, disse Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz, em um comunicado.

“O Chiliz Labs é um pilar central dessa estratégia, e com a ajuda de nossos parceiros da Jump Crypto, a quem agradecemos por apoiar nossa visão, esperamos receber alguns dos projetos mais promissores, viáveis e inovadores no espaço blockchain para a Chiliz Chain”, acrescentou o executivo.

O projeto é apoiado pela Jump Crypto e promoverá projetos de blockchain em estágio inicial viáveis e inovadores que buscam alavancar a nova blockchain da Chiliz para esportes e entretenimento, além de fornecer a orientação estratégica e o financiamento necessário para colocá-los em prática.

“Estamos extremamente entusiasmados em apoiar o Chiliz Labs para alavancar a tecnologia Web3 com o objetivo de aproximar os times e seus torcedores. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a Chiliz para trazer nossa experiência em blockchain e cripto para as indústrias de esportes e entretenimento, ajudando a oferecer eventos comunitários como hackathons”, disse Kanav Kariya, presidente da Jump Crypto.

Os fan tokens despontaram em 2021 como uma nova possibilidade de interação entre torcedores e times dos mais variados esportes. Criada em 2018, a Socios.com desenvolveu os fan tokens de uma série de times famosos, como o Barcelona, apesar de gerar controvérsia sobre a disponibilidade dos benefícios de seus tokens.

Em agosto, a empresa também anunciou o investimento de US$ 100 milhões no centro de criação de conteúdo digital do time. Agora, a Chiliz também pretende anunciar de 8 a 10 projetos corporativos, além de pilotos de ingressos em NFT, fan tokens terceirizados focados em atletas e parceiros de infraestrutura Web3, segundo o comunicado.

