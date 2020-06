Fisco dos EUA reivindica US$ 3,3 bi em impostos da Coca-Cola

Washington – O Serviço de Arrecadação de Impostos dos Estados Unidos (IRS) reivindica da multinacional Coca-Cola a quantia de US$ 3,3 bilhões em impostos não pagos entre 2007 e 2009 mais seus respectivos juros, anunciou nesta sexta-feira a própria empresa.

A multinacional, com sede em Atlanta (Geórgia), assegurou em comunicado que considera que a reivindicação do IRS “não tem base” e que utilizará “todas as vias administrativas e judiciais para resolver esta questão”.

O Fisco americano exige este pagamento à fabricante de refrigerantes e outros produtos alimentícios como resultado de uma auditoria praticada sobre os anos fiscais 2007, 2008 e 2009, pela quak lhe exige o que considera pagamentos não realizados e seus juros, mas sem aplicar nenhuma sanção adicional.

As divergências entre o IRS e a Coca-Cola residem em que quantia a empresa deve apresentar como ingressos registráveis nos EUA em relação às licenças que permitem a seus filiados no exterior vender seus produtos.

“A empresa seguiu a mesma metodologia para determinar nossos ingressos registráveis nos EUA provenientes das operações no exterior durante quase 30 anos”, se defendeu a Coca-Cola.

O caso da Coca-Cola não é isolado, já que são várias as grandes empresas americanas, como Amazon e Microsoft, que durante os últimos tempos tiveram ou mantêm abertas este tipo de disputas com o IRS sobre receitas provenientes do exterior.