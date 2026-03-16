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Fintech catarinense cresce 35% e alcança VGV de R$ 5,7 bilhões em 2025

Versi, de Joinville, amplia rede de incorporadoras, chega a 78 empreendimentos e aposta em tecnologia e novos produtos de funding para seguir crescendo

Ebran Theilacker, CEO da Versi (Divulgação/Divulgação)

Ebran Theilacker, CEO da Versi (Divulgação/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 16 de março de 2026 às 09h53.

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A catarinense Versi, real estate fintech especializada em funding e soluções para incorporadoras do segmento econômico, encerrou 2025 com um Valor Geral de Vendas (VGV) recorde de R$ 5,7 bilhões em projetos investidos.

O resultado representa crescimento de 35,7% em relação ao início do ano, quando a companhia somava R$ 4,2 bilhões, consolidando o avanço da empresa e o aumento consistente do volume de empreendimentos financiados.

No mercado imobiliário, o Valor Geral de Vendas (VGV) é o indicador que expressa o valor total estimado de vendas de um empreendimento ou portfólio imobiliário, considerando a soma dos preços de venda de todas as unidades.

No setor, ele é amplamente utilizado para mensurar a escala das operações de uma empresa, seu nível de atividade e o volume financeiro que pode ser gerado a partir do portfólio.

Além da expansão do portfólio, a Versi também ampliou sua base de incorporadoras parceiras, que passou de 18 para 26 empresas em 2025, um crescimento de 44,4%. Ao longo do ano, oito novas incorporadoras passaram a integrar a rede de parceiros da fintech, reforçando de forma estratégica a presença nacional da companhia, especialmente no Sudeste.

Em São Paulo, entraram para o portfólio as incorporadoras Versati, Senziani, BP8, MGtec e Rev3. No Rio de Janeiro, foram firmadas parcerias com Gênesis e Nivo. no Centro-Oeste, a empresa estabeleceu nova operação com a FA Moura, de Goiás.

O avanço do VGV também foi acompanhado pela ampliação da carteira de projetos. A Versi encerrou o ano com 78 empreendimentos ativos, que somam cerca de 24 mil unidades. Ao longo de 2025, a companhia também concluiu 19 empreendimentos, reforçando a capacidade de execução e a maturidade de sua operação no mercado.

Capilaridade

Especializada no segmento econômico, sobretudo em empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, a Versi atua com diferentes soluções de funding que complementam o financiamento tradicional da Caixa Econômica Federal.

O modelo permite maior previsibilidade financeira para as incorporadoras parceiras, reduz a exposição de caixa nas fases iniciais dos projetos e viabiliza o avanço das obras de forma mais segura e ágil ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, contribuindo para melhores resultados e maior eficiência operacional no setor.

Para Ebran Theilacker, CEO da Versi, os resultados refletem a capacidade da empresa de crescer com capilaridade e sustentabilidade. "Esse crescimento vem sendo acompanhado por ótimas avaliações das incorporadoras parceiras. O resultado reforça nossos diferenciais e nosso jeito de fazer negócios: proximidade com os parceiros, foco no segmento econômico e profundo conhecimento no modelo de crédito associativo, fundamental no crescimento dessas incorporadorasafirma.

A empresa também avançou na frente de tecnologia e inovação, com o lançamento de um token de renda fixa, por meio do qual captou R$ 13 milhões. A iniciativa busca viabilizar novos investimentos em empreendimentos imobiliários e diversificar as estratégias de captação de recursos da companhia.

Para 2026, a Versi projeta encerrar o ano com R$ 6,2 bilhões de VGV em portfólio e alcançar crescimento superior a 40% em receita, mantendo o foco no segmento econômico. "Como parte dessa estratégia, pretendemos ampliar nosso portfólio de soluções, com o lançamento de novos produtos de funding voltados a atender toda a jornada de incorporação",  conclui o executivo.

Sobre a Versi

Fundada em 2014, em Joinville (SC), a Versi é especializada em soluções para incorporadoras do segmento econômico. Atuando com gestão de investimentos e funding, a empresa se posiciona como uma real estate fintech pioneira, dedicada a impulsionar empreendimentos em todo o Brasil ligados a programas como o Minha Casa, Minha Vida, contribuindo para acelerar a redução do déficit habitacional do país.

Com um portfólio de obras que soma R$ 5,7 bilhões em VGV, a companhia fornece funding para incorporadoras a partir do Registro da Incorporação (RI), apoiando as fases iniciais dos projetos antes da entrada do financiamento da Caixa Econômica Federal.

Além do funding, a empresa também atua com um ecossistema de soluções integradas, tecnologia especializada e uma comunidade voltada ao fortalecimento do setor. Em 2024, a Versi foi listada pela Revista Exame no ranking brasileiro de Negócios em Expansão.

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