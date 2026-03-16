BRDE supera R$ 1 bilhão em crédito na região Sul, alta de 76% em um ano

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ultrapassou nesta semana a marca de R$ 1 bilhão em contratações em 2026, somando operações realizadas nas agências do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ao todo, foram firmados 5.464 contratos voltados ao financiamento de investimentos produtivos, em um desempenho que reforça a aceleração da demanda por crédito na Região Sul logo no início do ano.

O resultado surge em um momento de retomada gradual dos investimentos produtivos na região, com empresas ampliando capacidade, modernizando operações e buscando recursos para novos projetos. Nesse cenário, bancos de desenvolvimento voltam a ganhar protagonismo como instrumentos de financiamento de longo prazo.

Na prática, o desempenho do BRDE representa um avanço expressivo em relação ao mesmo período de 2025, quando o banco havia contratado R$ 566 milhões. Na comparação anual, o volume registrado em pouco mais de 100 dias é 76% superior, sinalizando um ambiente mais dinâmico para novos investimentos e maior procura por recursos destinados à expansão da atividade econômica.

“Alcançar a marca de R$ 1 bilhão em contratações logo no início do ano demonstra a confiança do setor produtivo no papel do BRDE como parceiro do desenvolvimento. Nosso compromisso é ampliar o acesso ao crédito para projetos que gerem emprego, renda e inovação nos estados do Sul”, afirma o presidente do BRDE, Renê Garcia Júnior.

Os recursos liberados pelo banco apoiam projetos em setores estratégicos da economia, como agronegócio, indústria, comércio, serviços e infraestrutura, contribuindo para a geração de empregos, aumento da competitividade e fortalecimento das cadeias produtivas regionais.

“Esses números são reflexo do aperfeiçoamento da nossa esteira de crédito, com análise de resposta praticamente toda em ambiente digital. Já está em fase piloto uma esteira de crédito simplificado, que também vai agilizar e colocar mais recursos à disposição. O volume maior de crédito também se deve ao aperfeiçoamento das nossas áreas de prospecção”, analisa o diretor administrativo do BRDE, Heraldo Neves.

Santa Catarina lidera

Entre os estados atendidos pelo banco, Santa Catarina registrou o maior volume de contratações no período, com R$ 390,97 milhões, o equivalente a 39,09% do total contratado em 2026.

O desempenho reflete a forte demanda por crédito para investimentos produtivos, especialmente em projetos voltados à expansão e modernização de empresas. Com quase 40% do volume contratado, o estado reforça seu protagonismo empresarial e industrial na economia da Região Sul.

No Paraná, as contratações somaram R$ 360,42 milhões, correspondendo a 36,04% do volume total contratado pelo banco no período. Os recursos têm apoiado iniciativas voltadas à ampliação da capacidade produtiva, inovação e fortalecimento de cadeias estratégicas da economia paranaense.

Já no Rio Grande do Sul, o BRDE registrou R$ 248,74 milhões em financiamentos, o equivalente a 24,87% das contratações realizadas pelo banco em 2026. Os investimentos apoiam diferentes segmentos da economia gaúcha, contribuindo para a retomada e o crescimento de atividades produtivas no estado.

Inovação e sustentabilidade

Em 2026, o BRDE celebra 65 anos de atuação. Criado com a vocação de planejar e financiar o desenvolvimento de longo prazo, o banco atravessou mais de seis décadas acompanhando mudanças no perfil produtivo da Região Sul, apoiando ciclos de industrialização, modernização do agronegócio e expansão da infraestrutura.

Com presença nos três estados do Sul, o BRDE atua como parceiro de empresas, cooperativas e produtores rurais, oferecendo linhas de crédito voltadas ao financiamento de projetos que impulsionam inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

Mais recentemente, a instituição passou a direcionar sua atuação também para inovação, sustentabilidade e inclusão social como eixos estratégicos, sem perder de vista o compromisso com um desenvolvimento regional equilibrado e duradouro.

O desempenho registrado no início de 2026 reforça a capacidade do banco de responder às demandas do setor produtivo e ampliar o acesso a crédito para investimentos estruturantes na economia da Região Sul.