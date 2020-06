Fiat Strada: confira fotos e preços da nova geração da picape

A Fiat lançou oficialmente na manhã desta sexta-feira, 26, a nova geração da picape Strada, líder absoluta do segmento no país.

O modelo agrada não só aqueles que precisam transportar carga – principalmente pequenos empreendedores -, mas também os consumidores que gostam de passar um bom tempo na estrada.

Dessa vez, a picape chega com uma altura maior – na pegada dos SUVs, que caíram no gosto do brasileiro. Está mais parecida com sua irmã maior, a Toro.

A Strada custará a partir de 63.590 reais, podendo chegar a 79.990 reais na versão topo de linha.

Serão dois tipos de cabine: plus (que substitui a simples e a estendida) e a dupla, dessa vez com quatro portas.

Confira fotos da nova Strada:

Strada Cabine dupla

Strada cabine plus

Cabine dupla agora tem quatro portas

Cabine plus substitui a estendida e a simples