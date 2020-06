Strada nova geração é trunfo da Fiat contra a pandemia

A Fiat lança oficialmente nesta sexta-feira, 26, a nova geração da picape Strada, campeã de vendas no segmento. O lançamento deve ser crucial para a marca enfrentar a pandemia do novo coronavírus, que derrubou as vendas de veículos no país.

As medidas de isolamento social levaram à paralisação de mais de 60 fábricas de veículos no país e a uma queda de 90% das vendas. Com isso, algumas empresas postergaram investimentos e lançamentos.

Mas como a indústria automotiva vive de novidades, as marcas estão se virando para lançar os modelos que já estavam no cronograma. A Strada entra nessa esteira: líder em picapes, o veículo representa não só um bom volume de vendas para a Fiat, como uma considerável rentabilidade, característica do segmento. Estima-se que a nova Strada chegue ao mercado custando entre 65.000 e 90.000 reais, dependendo da versão.

“A Strada deve ter uma excelente receptividade. O modelo é líder absoluto há muitos anos no segmento de picapes a sua modernização chega em boa hora”, afirma Murilo Briganti, diretor de produto da consultoria automotiva Bright Consulting.

Com a renovação da Strada, a Fiat deve reforçar sua liderança absoluta no segmento de comerciais leves, juntamente com a Toro, que figura no segundo lugar entre as picapes mais vendidas do mercado brasileiro.

Briganti afirma que mesmo durante o período mais restritivo de isolamento social no país, as vendas de picapes no Centro-Oeste ficaram praticamente preservadas, um outro ponto positivo para a estratégia da Fiat com a nova Strada. “Isso é resultado da força do agronegócio e da expectativa de safra recorde.”