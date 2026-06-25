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Faturamento de bares e restaurantes cresce 103% durante jogo do Brasil na Copa

Levantamento da TOTVS Linx aponta avanço no faturamento e no tíquete médio de estabelecimentos durante as partidas da seleção brasileira

Tíquete médio sobe 117% em dias de jogo da Seleção, diz TOTVS Linx (Mauro PIMENTEL/AFP)

Tíquete médio sobe 117% em dias de jogo da Seleção, diz TOTVS Linx (Mauro PIMENTEL/AFP)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 25 de junho de 2026 às 09h40.

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24/6). Além da expectativa pela classificação da seleção para a fase de mata-mata, os encontros de amigos em bares e restaurantes ganham destaque.

A Copa do Mundo já vem movimentando os estabelecimentos pelo Brasil. No último jogo, em 19 de junho, bares tiveram aumento de 103% no faturamento, segundo levantamento da TOTVS Linx.

A pesquisa analisou as transações de clientes da empresa em nível nacional.

Tíquete médio também cresce

Na comparação com a mesma data do ano anterior, o faturamento cresceu 33%. “Em dias de casa cheia, como os jogos da Seleção, a diferença está na capacidade de transformar o aumento da demanda em uma operação eficiente. Sistemas de gestão especializados para bares e restaurantes garantem mais agilidade no atendimento, integração entre as áreas e visibilidade em tempo real das vendas”, diz Bruno Primati, diretor de Food da TOTVS Linx.

O levantamento também levou em consideração o tíquete médio, que cresceu 117% em relação ao mês de maio. Já na comparação com o último ano, o tíquete médio cresceu 43%.

O restaurante Pateo Sabor Paulista, em São Paulo, foi um dos clientes da TOTVS que perceberam o aumento nas vendas. “Durante a Copa do Mundo, o Pateo Sabor Paulista já observou que, em dias de jogo, as vendas aumentam 70%, o que reforça como o futebol continua sendo um dos principais motores de encontro e celebração entre os brasileiros”, diz Pamella Chaves, responsável pelo Pateo Sabor Paulista.

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