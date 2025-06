Atriz Fernanda Rodrigues comanda expansão dos studios boutique do Grupo Smart Fit na Europa

Conhecida do grande público por sua trajetória na TV, Fernanda Rodrigues acaba de assumir um papel inédito — desta vez, longe das câmeras e bem perto da estratégia. Ela é a nova master franchisor internacional da vertical de studios boutique do Grupo Smart Fit, responsável por liderar a expansão das marcas no mercado europeu.

Embora já tivesse recebido inúmeros convites para associar seu nome a marcas de bem-estar, Fernanda decidiu dar esse passo apenas quando identificou um alinhamento genuíno entre propósito pessoal e oportunidade de negócio. “Os studios têm alma, propósito e uma proposta de bem-estar que vai além do físico”, afirma a atriz. “Não foi uma escolha de imagem, foi de vida.”

Negócio com propósito: aluna da Velocity, Fernanda Rodrigues vai liderar a expansão dessa e de outras marcas dos studios do Grupo Smart Fit na Europa (Studios/Divulgação)

Praticante fiel da Velocity, uma das sete marcas da vertical de studios, que já se faz presente no exterior, e agora deseja ampliar a expansão internacional, Fernanda ficará, ao lado de dois sócios, à frente do projeto, que prevê a abertura de 16 novas unidades na Europa até 2026. O foco inicial será Portugal e Espanha — mercados que já demonstram forte apetite por experiências de treino sofisticadas, personalizadas e com proposta de valor clara.

Até outubro, Lisboa ganhará três unidades: Velocity (bike indoor), Vidya Studio (hot yoga) e One Pilates. Ao todo, o grupo — que já conta com 228 salas em operação, 224 delas no Brasil — projeta a abertura de 113 novas salas até o fim de 2025, combinando crescimento nacional acelerado com o plano de internacionalização.

A estratégia, segundo Carol Corona, CEO da vertical studios, é ocupar um espaço ainda pouco explorado no segmento premium do fitness, com um modelo de negócios baseado em três pilares: especialização, experiência e escala.

“Estamos liderando uma das maiores transformações do setor fitness, provando que o futuro do high-end vai muito além do exercício — é sobre criar comunidade, gerar pertencimento e inspirar um novo estilo de vida”, afirma a executiva.

Modelo de franquia

Por trás da expansão está um modelo de franquias com investimentos que variam de R$ 650 mil a R$ 1,5 milhão, e expectativa de receita mensal entre R$ 50 mil e R$ 200 mil — números que, junto à força da marca e ao apoio operacional, atraem tanto empreendedores iniciantes quanto investidores institucionais.

“Nossa missão é expandir nossas marcas, mantendo o compromisso de oferecer treinos que não apenas transformam corpos, mas também a forma como as pessoas enxergam o bem-estar”, conclui Carol.